Барнаульский путешественник рассказал, как построил корабль своей мечты

Новости 26.07.2019 12:10 304

Как часто вы хотите бросить все и поехать туда, где вы еще ни разу не были? Подальше от своей зоны комфорта, опостылевшей дачи, работы, серого неба и унылого пейзажа за окном. «АиФ-Алтай» подготовил интервью с человеком, который реализовал свою мечту.

Барнаулец Сергей Рождественский рассказал, как возникла идея строительства корабля «Атаман Ермак Князь Сибирский» и своих странствиях вместе со своей командой. По его словам, все началось с того, когда он понял, что смысл жизни не в деньгах, не в материальной эгоистичной суете. Затем произошел щелчок в голове - Ермак, корабль.

«Всё это было странным, но ведь не отпустило. Я стал знакомиться с биографией Ермака Тимофеевича, узнавал про его ратные подвиги, видел на картинах струги, на которых его дружина ходила. И вот эта мысль о корабле постоянно в голове сверлила. Это наваждение какое-то. Сибирь и корабль, где и как я его буду строить? Но ведь что-то заставило бросить всё и отправиться на берег Телецкого озера. Там я сначала построил маленькую церквушку, воскресную школу, и только потом попросил у священника благословения на постройку казачьего струга, посвящённого атаману Ермаку», - рассказал Рождественский.

Со строительством на первом этапе помогли его друзья из Карелии, они заложили основы струга. Как рассказывает Рождественский, ему также помогали местные мужики. На строительство его «мечты» ушло семь лет. Корабль строили из сосны, кедры и лиственницы.

«Оборудовал двумя моторами, на палубе поставил две пушки, заряжённые порохом, а на корме золотится крест. Скульптор Сергей Мозговой поставил скульптуру Ермака на корме, краснодеревщик Юрий Безденежных сделал иконостас в каюте. И когда парус ещё подняли с ликом Спасителя, все ахнули», - вспоминает Рождественский.

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Одно из самых первых путешествий проходило по Телецкому озеру, Рождественский задумал доплыть до Барнаула. Причем никто не верил, что корабль дойдет до конца. «Все говорили, что не дойду. И на мель садился, и мачта ломалась, но ведь дошли! Со мной тогда на палубе был только пёс Пуля. Когда на мель садились, один раз спас товарищ на КРАЗе, другой раз танк-«амфибия» приехал, толкал».

Говоря об экипаже, путешественник рассказал о том, как на корабле появилась женщина – баба Люба. «Эта женщина однажды увидела нас, и стала за кораблём по суше ходить, догоняла. Спрашивал: « Как вам удается?», улыбалась: «Богородица помогает». На траве где-то ночевала, но шла. Я посмотрел, пожалел, решил на струг взять. Правда, не всем казакам это понравилось. Осуждали: «Нельзя бабу на корабль». А мы с капитаном поговорили меж собой: ну какая это баба? Она нам как мать. Так на корабле прижилась. И коком служит, и сторожем». По его словам, главным человеком на корабле является капитан Палыч – Анатолий Кадеев.

Кстати, в августе «Атаман Ермак Князь Сибирский» отправится в село Верх-Обское, где будет проходить Всероссийский фестиваль имени Михаила Евдокимова. Это второе большое путешествие уникального корабля за лето. В июле струг вернулся из Крестного хода до чудотворной Иконы в Коробейниково.

Сергей Рождественский - предприниматель, казак, капитан, кораблестроитель, путешественник. В 2006 году отправился в тайгу строить струг, на что ушло семь лет. Награждён грамотами и благодарственными письмами от Алтайского Митрополита, был номинантом премии общественного признания «Престиж», имеет награды от казачьего войска. У Рождественского четверо детей - Полина, Софья, Ульяна, Ермолай.