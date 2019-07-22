Кандидат в мэры Новосибирска объявил голодовку из-за отказа в регистрации

Новости 26.07.2019 12:30 277

Кандидат на пост мэра Новосибирска Алексей Южанин, которому накануне было отказано в регистрации, объявил голодовку в знак несогласия с решением городского избиркома.

Об этом выдвиженец «Партии социальных реформ» заявил в своем видеообращении на странице в Facebook. Решение об отказе в регистрации со стороны горизбиркома он назвал «беспределом».

Мотивировка отказа в регистрации – отсутствие в протоколе заседания партийной ячейки, выдвинувшей Южанина в мэры, данных о его дате рождения, месте жительства и месте работы.

По словам Алексея Южанина, эта информация была предоставлена избиркому в заявлении в ходе подачи документов.

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«Если даже есть такие нарушения, избирательная комиссия, согласно федеральному закону 67, кажется, должна оповестить меня, чтобы я вовремя исправил эти нарушения или недочеты и принес эти документы. Они этого не делают просто в наглую для того, чтобы меня слить», - уверен выдвиженец в градоначальники.

В итоге он объявил о начале голодовки и намерении обжаловать решение избирательной комиссии в суде.

В данный момент в качестве кандидатов в мэры Новосибирска зарегистрированы 12 человек. Это действующий градоначальник Анатолий Локоть (КПРФ), бывший вице-губернатор НСО Виктор Козодой («Справедливая Россия»), экс-заместитель мэра Данияр Сафиуллин («Родина»), депутаты новосибирского горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз») и Евгений Лебедев (ЛДПР), член областного заксобрания Дарья Украинцева (Российская экологическая партия «Зеленые»), адвокат Александр Гультяев (Партия Возрождения России), предприниматель Сергей Проничев (Партия Роста), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), замрук управления гражданской защиты Бердска Александр Трушакин (Партия Великое Отечество), старший администратор «Музея Новосибирска» Олег Викторович (Партия дела) и индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»).

Выборы мэра Новосибирска состоятся 8 сентября, в Единый день голосования.