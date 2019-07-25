Чиновницу из Алтайского края подозревают в получении взятки

Новости 26.07.2019 11:05 214

Сотрудницу краевого управления по предпринимательству подозревают в получении крупной взятки, размер которой может достигать нескольких млн рублей. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным следствия, с сентября 2015 года по октябрь 2018 года главный специалист отдела лицензирования видов деятельности управления получила не менее 1,1 млн рублей от местного предпринимателя.

Из данных правоохранителей известно, что представители бизнеса, занимающиеся реализацией алкоголя в регионе, нарушили Федеральный закон N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». На них были составлены протоколы об административном правонарушении.

Помимо этого, с конца сентября 2015 года по конец декабря 2018 года, та же самая сотрудница получила взятку от директора другого предприятия. В этом деле фигурирует сумма в размере не менее 1,4 млн рублей. Деньги, как и в первом случае, были получены сотрудницей за игнорирование нарушения закона со стороны предпринимателя. Речь шла о таком же нарушении закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Сейчас региональный Следком намерен возбудить уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.