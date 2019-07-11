О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

В Барнауле выросли цены на долевки, продающиеся по эскроу

Новости
469
0

Цены барнаульских долевок, продающихся по эскроу, выросли на 14%. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

С 1 июля новостройки продаются по новым правилам, из-за чего цена заметно выросла. В качестве примера приведена новостройка с кирпичными стенами на улице Балтайская. Компания ООО ИСК «Вира-Строй», продающая квартиры в новостройке, недавно перешло на проектное финансирование. Квартир в доме более 500 штук. Средняя стоимость квадратного метра там составляет 49,9 тысяч рублей. В соседних высотках цена сейчас ниже – 43,6 тысяч рублей.

Сколько алтайских застройщиков начали работать через эскроу-счета?

Сколько алтайских застройщиков начали работать через эскроу-счета?

Новости

В Алтайском крае всего было подано 12 заявок

868

Таким образом, квартиры со схожими параметрами в одном и том же районе отличаются по цене на более 14%.

Кроме того, в качестве примера приводятся еще два проекта, реализующихся с привлечением банковского финансирования. Первый объект это ЖК «Моховая поляна», где продажи начались в конце 2018 года из-за чего квартир уже гораздо меньше. По данным объявлений агентов, средняя стоимость квадратного метра составляет 43,3 тысячи рублей.

«Те, кто первыми перейдут на эскроу-счета - покойники»: алтайские строители рассказали, что ждет рынок после 1 июля

«Те, кто первыми перейдут на эскроу-счета - покойники»: алтайские строители рассказали, что ждет рынок после 1 июля

Новости

Застройщики в целом оценили законодательные новшества и ситуацию в строительной отрасли пессимистично

2468

Самым первым объектом в Алтайском крае стал ЖК «Парковый», где квадрат жилья в среднем стоит 46,8 тысяч рублей.  

Новостройки на Горе сейчас в среднем стоят 48,5 тысяч рублей за квадрат. А средняя цена по Барнаулу сейчас 47,1 тысяч рублей.

Таким образом, можно сделать вывод, что новостройки продолжат дорожать по мере перехода в плоскость измененного законодательства. Кстати, по данным экспертов, во многих случаях стоимость будут просчитывать и диктовать сами банки в зависимости от объема кредитования девелопера.

Ввод нового жилья «просел» в Сибири: Алтайский край в лидерах по падению показателей

Ввод нового жилья «просел» в Сибири: Алтайский край в лидерах по падению показателей

Новости

В Алтайском крае за первую половину 2019 года снижение составило 21,8%

549

Автор: Политсиб.ру