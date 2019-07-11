В Барнауле выросли цены на долевки, продающиеся по эскроу

Новости 26.07.2019 12:50 469

Цены барнаульских долевок, продающихся по эскроу, выросли на 14%. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

С 1 июля новостройки продаются по новым правилам, из-за чего цена заметно выросла. В качестве примера приведена новостройка с кирпичными стенами на улице Балтайская. Компания ООО ИСК «Вира-Строй», продающая квартиры в новостройке, недавно перешло на проектное финансирование. Квартир в доме более 500 штук. Средняя стоимость квадратного метра там составляет 49,9 тысяч рублей. В соседних высотках цена сейчас ниже – 43,6 тысяч рублей.

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Таким образом, квартиры со схожими параметрами в одном и том же районе отличаются по цене на более 14%.

Кроме того, в качестве примера приводятся еще два проекта, реализующихся с привлечением банковского финансирования. Первый объект это ЖК «Моховая поляна», где продажи начались в конце 2018 года из-за чего квартир уже гораздо меньше. По данным объявлений агентов, средняя стоимость квадратного метра составляет 43,3 тысячи рублей.

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Самым первым объектом в Алтайском крае стал ЖК «Парковый», где квадрат жилья в среднем стоит 46,8 тысяч рублей.

Новостройки на Горе сейчас в среднем стоят 48,5 тысяч рублей за квадрат. А средняя цена по Барнаулу сейчас 47,1 тысяч рублей.

Таким образом, можно сделать вывод, что новостройки продолжат дорожать по мере перехода в плоскость измененного законодательства. Кстати, по данным экспертов, во многих случаях стоимость будут просчитывать и диктовать сами банки в зависимости от объема кредитования девелопера.