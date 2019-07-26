Дмитрий Медведев: зарплаты учителей в России будут равны

Новости 26.07.2019 10:20 1224

У всех российских учителей будет базовый оклад, одинаковый для всех регионов страны. Такую инициативу поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, заявили в пресс-службе «Единой России».

Такое предложение озвучил член президиума генерального совета партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

По его мнению, зарплаты по регионам вышли на средний уровень, однако у четверти работников образования зарплаты меньше 15 800 рублей, у семи процентов - оплата труда меньше МРОТ.

Чтобы решить эту острую проблему, основной задачей является повышение зарплаты наименее оплачиваемой когорте учителей. «За средними цифрами, к сожалению, скрывается низкая заработная плата молодых учителей, обслуживающего персонала и в целом большого количества опытных учителей. Эту диспропорцию нужно исправлять, и Дмитрий Анатольевич, безусловно, эту идею поддержал», -приводит пресс-служба слова Никонова.

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Никонов рассказал о предложении разработать и сформировать совместно с регионами дорожные карты, гарантирующие минимальную заработную плату при работе на одну ставку в размере не менее 70% от средней заработной платы по экономике региона, которая будет фиксироваться в трудовых договорах с каждым учителем.

Он добавил, что должны быть проработаны механизмы оказания регионам финансовой поддержки в случае недостаточности у них собственных средств. Никонов также выразил уверенность в том, что такой уровень зарплаты сделает привлекательной работу в школах для молодых педагогов.