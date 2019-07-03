Ввод нового жилья «просел» в Сибири: Алтайский край в лидерах по падению показателей

Новости 26.07.2019 9:55 550

Ввод нового жилья в Сибири по итогам первой половины 2019 года демонстрирует падение – Алтайский край оказался в числе лидеров по «проседанию» данного показателя.

Согласно данным Новосибирскстата, в период с января по июнь текущего года в Сибирском федеральном округе было введено 2,4 млн кв. м общей площади жилых помещений.

Это на 6% меньше, чем в первой половине 2018 года. Тем не менее, в Сибири есть регионы, где по сравнению с прошлым годом вводится еще больше жилых площадей.

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Больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область - 655 тысяч кв. м – рост к первой половине 2018 года - 4,9%.

В Иркутской области с января по июнь ввели 337 тысяч кв. м жилья (рост 9,5%), в Кузбассе - 244,4 тысячи кв. м (рост 27,2%), в Омской области – 212,1 тысячи кв. м (рост 23,1%), в Туве – 30,5 тысячи кв. м (рост 17,8%).

А вот пять регионов СФО, напротив, продемонстрировали серьезное падение по вводу нового жилья.

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Так, на 60,9% снизилось введение новых площадей в Томской области (96,1 тысячи кв. м). В Республике Алтай снижение составило 54,1% (35,6 тысячи кв. м). В Алтайском крае падение составило 21,8% при общей введенной жилой площади в 308,9 кв. м жилья.

Также снижение показателей на 6,4% и 4,5% зафиксировано в Красноярском крае и Хакасии, где введено 419,1 тысячи кв. м и 84,5 тысячи кв. м жилья соответственно.

Очевидно, что снижение темпов ввода нового жилья связано с изменениями в федеральном законодательстве и практике долевого строительства. Напомним, что согласно поправкам, внесенным в законодательную базу, застройщики не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Для этого нужно оформлять в банках специальные эскроу-счета.

О том, что это может негативно отразиться на темпах строительства заранее предупреждали и сами застройщики, и эксперты рынка недвижимости.