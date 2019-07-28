Часть барнаульцев лишится горячей воды из-за ремонтов теплосетей

Новости 26.07.2019 10:45 197

В связи с реконструкцией тепловых сетей, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов Индустриального и Октябрьского районов города Барнаул. Проводимые работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и помогут повысить надежность теплоснабжения горожан.

Энергетики Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей. В связи с проведением работ по реконструкции тепловых сетей под временной отключение горячей воды попадают:

· С 9.00 29 июля до 9.00 19 августа - 5 многоквартирных домов 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного;

На этом участке уже начаты подготовительные работы. С момента отключения энергетики заменят 687 метров трубопровода возрастом 31 год, диаметр - 300 мм. Напоминаем, что на данном участке продолжается ограничение движение транспорта по улице Волгоградской от Трамвайного проезда до улицы Северо-Западная 2-я, по Трамвайному проезду от улицы Волгоградской до дома №26.

· С 9.00 29 июля до 10.00 30 июля - 53 многоквартирных дома, 3 школы, 4 детский сада и больница в Октябрьском районе.

В связи с увеличением объема работ из-за ветхости канала внутриквартальной тепловой сети 1981 года строительства на участке по адресу Малахова, 116 вынуждено продлеваются даты ограничения горячей воды:

· До 9.00 28 июля - для 26 многоквартирных домов и 2 школы по улице Малахова и Павловский тракт;

На этом участке энергетики заменяют 337 метров трубопровода диаметром 400 и 100 мм.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

· С 9.00 25 июля до 10.00 29 июля - 6 многоквартирных домов по улицам Глушкова, Э. Алексеевой и 40 лет Октября;

· С 9.00 29 июля до 9.00 30 июля - 19 многоквартирных домов, детский сад, 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина;

· С 16 июля по 30 июля включительно - 6 многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова;

· С 11 по 1 августа - детский сад по улице Сизова 22;

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

· Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

· Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

· Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет - нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.