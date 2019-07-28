Семинар по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции провели для работников предприятий Барнаула

Новости 26.07.2019 9:20 310

24 июля в Учебном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» состоялся семинар по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. В обучающем мероприятии приняли участие работники различных предприятий Барнаула, проходящие санитарный минимум.

Благодаря сложившемуся сотрудничеству между КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» и Учебным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» подобные семинары для работников декретированных профессий проводятся регулярно.

Врач-эпидемиолог КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» Светлана Анатольевна Федина представила информацию по различным аспектам ВИЧ-инфекции: общие сведения о ВИЧ, эпидситуация по ВИЧ-инфекции в России и Алтайском крае, вопросы профилактики и лечения. В ходе семинара с участниками подробно разбирались смоделированные ситуации риска заражения ВИЧ, что способствовало развенчиванию мифов и формированию правильного представления о возможных путях передачи ВИЧ и мерах защиты. Участники семинара задали ведущей немало вопросов и получили на них обоснованные ответы. Была представлена информация о работе анонимного информационного телефона по ВИЧ/СПИДу, о возможности бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ в КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом».

В мероприятии приняло участие более 80 человек. Все они получили раздаточный материал по проблеме ВИЧ-инфекции.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел:33-46-99.