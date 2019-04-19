Исследована полезность депутатов Госдумы от Алтайского края

Рейтинги 26.07.2019 7:10 344

Седьмой рейтинг коэффициентов полезности депутатов Госдумы был опубликован накануне. Один из народных избранников, представляющих Алтайский край, вошел в первую тридцатку.

Коммунист Сергей Шаргунов занял 27-ое место в общероссийском рейтинге и первое – среди парламентариев от Алтайского края. Депутат от КПРФ Сергей Шаргунов – писатель, телеведущий, главный редактор портала «Свободная пресса», в качестве военного корреспондента освещал боевые действия в Южной Осетии, Чечне, Донбассе и Сирии. Индекс его полезности авторы рейтинга оценили в 49,07 единиц.

Полный список алтайских депутатов с их коэффициентом полезности выглядит так:

Сергей Шаргунов (КПРФ) – 49,07 Даниил Бессарабов (ЕР) – 27,66 Александр Прокопьев (ЕР) – 24,82 Николай Герасименко (ЕР) – 23,87 Александр Терентьев (СР) – 23,52 Виктор Зобнев (ЕР) – 23,48 Наталья Кувшинова (ЕР) – 21,79 Олег Быков (ЕР) – 19,3 Иван Лоор (ЕР) – 19,05 Валерий Елыкомов (ЕР) – 17,89

Первое место в общероссийском рейтинге занял заслуженный юрист РФ, доктор наук, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников – его коэффициент составил 84,49 единиц. Выдвинут «Единой Россией» от Свердловской области.

На последнем, 440-м месте, оказался член думского комитета по экологии и охране окружающей среды Евгений Марков с коэффициентом 1,08. Он выдвинут ЛДПР от ХМАО и ЯНАО.

Эксперты рассчитали коэффициент полезности алтайских депутатов Новости 19.04.2019 11:15 КПД депутатов вычисляется по четырем параметрам 407

Авторы рейтинга также отметили, что доля «единороссов» в ТОП-50 увеличилась, а средний возраст депутатов снизился и составляет 50–60 лет.