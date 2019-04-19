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Исследована полезность депутатов Госдумы от Алтайского края

Рейтинги
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Седьмой рейтинг коэффициентов полезности депутатов Госдумы был опубликован накануне. Один из народных избранников, представляющих Алтайский край, вошел в первую тридцатку.

Коммунист Сергей Шаргунов занял 27-ое место в общероссийском рейтинге и первое – среди парламентариев от Алтайского края. Депутат от КПРФ Сергей Шаргунов – писатель, телеведущий, главный редактор портала «Свободная пресса», в качестве военного корреспондента освещал боевые действия в Южной Осетии, Чечне, Донбассе и Сирии. Индекс его полезности авторы рейтинга оценили в 49,07 единиц.

Полный список алтайских депутатов с их коэффициентом полезности выглядит так:

  1. Сергей Шаргунов (КПРФ) – 49,07
  2. Даниил Бессарабов (ЕР) – 27,66
  3. Александр Прокопьев (ЕР) – 24,82
  4. Николай Герасименко (ЕР) – 23,87
  5. Александр Терентьев (СР) – 23,52
  6. Виктор Зобнев (ЕР) – 23,48
  7. Наталья Кувшинова (ЕР) – 21,79
  8. Олег Быков (ЕР) – 19,3
  9. Иван Лоор (ЕР) – 19,05
  10.  Валерий Елыкомов (ЕР) – 17,89

Первое место в общероссийском рейтинге занял заслуженный юрист РФ, доктор наук, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников – его коэффициент составил 84,49 единиц. Выдвинут «Единой Россией» от Свердловской области.

На последнем, 440-м месте, оказался член думского комитета по экологии и охране окружающей среды Евгений Марков с коэффициентом 1,08. Он выдвинут ЛДПР от ХМАО и ЯНАО.

Эксперты рассчитали коэффициент полезности алтайских депутатов

Эксперты рассчитали коэффициент полезности алтайских депутатов

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Авторы рейтинга также отметили, что доля «единороссов» в ТОП-50 увеличилась, а средний возраст депутатов снизился и составляет 50–60 лет.

Автор: Политсиб.ру

Фото: kpdgd.ru