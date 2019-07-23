В Бийске ученики автошколы остались без денег и прав

Новости 26.07.2019 8:45 473

В Бийске разгорелся скандал вокруг автошколы «Багги-Мастер». Если верить документам, ее директором является Дмитрий Глушков, связанный с экс-депутатом Бийской гордумы и АКЗС Верой Глушковой. Об этом сообщила одна из пострадавших клиенток в соцсети.

Каждый из учеников заплатил порядка 10 тысяч рублей. Однако руководство решило не информировать клиентов о том, что у фирмы нет самого главного – лицензии. В результате обучающиеся не могут получить водительские права.

"Мы учились теории два месяца, как пришло время вождения они начали тянуть время. После мы узнали, что у них нет машин и ещё хуже - лицензии", - отметила клиентка.

Сам директор на связь с учениками школы не выходит. Спустя некоторое время им удалось связаться с его женой Верой Глушковой. По словам пострадавших, она пообещала им, что решит этот вопрос.

«В итоге они определили нас в другую школу для вождения. Мы успокоились и стали ждать. Прошло время, и появилась информация от предыдущей группы, что они не могут получить права, так как у «Багги-Мастер» не было лицензии на теорию», - пояснила женщина в соцсети.

Клиенты жалуются, что в автошколе им не возвращают деньги, а в новой организации с них требуют еще 6 тысяч рублей за вождение. Тем временем, «Багги-Мастер» якобы собираются ликвидировать и на ее базе открывать новую школу с прежним директором. На данный момент бийчане хотят направить заявление в прокуратуру.