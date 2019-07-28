Источником загрязнения Пивоварки могут быть заброшенные цистерны с мазутом

Новости 26.07.2019 7:40 294

Район реки Пивоварки в Барнауле, где недавно местные жители обнаружили следы вещества, похожего на мазут, засыпан песком. Об этом сообщает телеканал «Толк» со ссылкой на местных очевидцев.

Жители района рассказали, что видели машину с песком, из которой вылезли несколько людей и принялись засыпать отрезок реки.

Напомним, что все началось с сообщений жителей Барнаула в сообществе Barnaul22. По словам горожан, в реку был совершен большой выброс мазута. Сообщалось, что утечка могла произойти с одного из предприятий в районе микрорайона Силикатного.

Местные жители сказали журналисту, что «черная жижа» появляется в этом районе один-два раза в год после проливных дождей. Кроме того, источником утечки они назвали кирпичный завод, однако его директор информацию опроверг, заявив, что с мазутом на предприятии ни в каких формах не взаимодействуют.

Ниже предполагаемого источника утечки были найдены несколько больших старых емкостей, в которых было вещество, напоминающее мазут. Также рядом с цистернами было найдено пятно мазута, которое уже впиталось в землю.

Редакция «Политсибру» направила официальные запросы в Росприроднадзор и межрайонную природоохранную прокуратуру Алтайского края.