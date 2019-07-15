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Днем Василия Шукшина станет 27 июля на Первом канале

Новости
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Днем Василия Шукшина станет на Первом канале суббота, 27 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этот день в эфире по телевизионной кнопке №1 можно будет увидеть фильмы «Калина красная», «Печки-лавочки» и картину Марлена Хуциева «Два Федора».

Кроме того, в этот день состоится премьера документальной ленты «Душе нужен праздник», посвященной 90-летию со дня рождения Василия Шукшина.

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Отметим, что 25 июля в эфир Первого канала вышли два сюжета об алтайском режиссере, актере и литераторе Василии Шукшине. Напомним, что на этой неделе в Алтайском крае проходит фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», кульминацией которого станет праздник в родном селе знаменитого уроженца Алтая – Сростках.

В этом году в программу фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» вошел спектакль «Калина красная», где играет дочь Василия Макаровича - заслуженная артистка России Мария Шукшина.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com