Днем Василия Шукшина станет 27 июля на Первом канале

Днем Василия Шукшина станет на Первом канале суббота, 27 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этот день в эфире по телевизионной кнопке №1 можно будет увидеть фильмы «Калина красная», «Печки-лавочки» и картину Марлена Хуциева «Два Федора».
Кроме того, в этот день состоится премьера документальной ленты «Душе нужен праздник», посвященной 90-летию со дня рождения Василия Шукшина.
Всего на фестиваль приедут около 50 почетных гостей
Отметим, что 25 июля в эфир Первого канала вышли два сюжета об алтайском режиссере, актере и литераторе Василии Шукшине. Напомним, что на этой неделе в Алтайском крае проходит фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», кульминацией которого станет праздник в родном селе знаменитого уроженца Алтая – Сростках.
В этом году в программу фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» вошел спектакль «Калина красная», где играет дочь Василия Макаровича - заслуженная артистка России Мария Шукшина.
С писателем пообщался корреспондент «Политсибру»