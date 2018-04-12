О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Алтайские строители сменили президента

Новости
359
0

В конце минувшей недели президентом саморегулируемой организации «Алтайские строители» стал генеральный директор ООО «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов, передает «Алтайский портал недвижимости».

Гатилов избран на внеочередном собрании совета ассоциации СРО. Ранее он занимал должность вице-президента. Гендиректором ассоциации теперь стала Зинаида Герасимович, которая ранее являлась президентом. Информацию подтвердили в СРО «Алтайские строители».

В Союзе строителей Алтайского края назначили нового исполнительного директора

В Союзе строителей Алтайского края назначили нового исполнительного директора

Новости

288

Кроме того, в этот день прошло первое заседание воссозданного экспертного совета в сфере строительства при Госинспекции Алтайского края. На нем Герасимович единогласно избрана председателем организации.

План работы совета на второе полугодие уже намечен. Наиболее острыми признаны темы повторной экспертизы проектной документации построенного объекта и испытания пожарных систем в завершенных зданиях.

Союз строителей Алтайского края получил нового исполнительного директора

Союз строителей Алтайского края получил нового исполнительного директора

Новости

Последние 1,5 года эту должность занимал Кирилл Науменко

521

Автор: Политсиб.ру