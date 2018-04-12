Алтайские строители сменили президента

Новости 25.07.2019 18:25 359

В конце минувшей недели президентом саморегулируемой организации «Алтайские строители» стал генеральный директор ООО «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов, передает «Алтайский портал недвижимости».

Гатилов избран на внеочередном собрании совета ассоциации СРО. Ранее он занимал должность вице-президента. Гендиректором ассоциации теперь стала Зинаида Герасимович, которая ранее являлась президентом. Информацию подтвердили в СРО «Алтайские строители».

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Кроме того, в этот день прошло первое заседание воссозданного экспертного совета в сфере строительства при Госинспекции Алтайского края. На нем Герасимович единогласно избрана председателем организации.

План работы совета на второе полугодие уже намечен. Наиболее острыми признаны темы повторной экспертизы проектной документации построенного объекта и испытания пожарных систем в завершенных зданиях.