Рынок подержанных авто в России продолжает падать

Новости 25.07.2019 20:00 577

Рынок подержанных легковых автомобилей, по данным «Автостат Инфо», в мае текущего года начал падать. Также период стагнации претерпевает рынок новых легковых авто.

Показатель в мае составил 387,1 тысяч, что на 21,5% (–103,6 тысяч) хуже аналогичного результата за май 2018 года и на 11,5% хуже апреля (427 тысяч) нынешнего года.

Алтайский край оказался в числе лидеров по продажам подержанных автомобилей за 2018 год Новости 06.02.2019 7:44 Прирост составил около 1% 824

По мнению издания, это говорит о замедлении экономики страны и падении авторынка в целом. Кроме того, это свидетельствует о сбое государственной политики стимулирования авторынка.

Отечественные марки упали в мае меньше иномарок, соответственно, на 15,3% (–22,5 тысяч) до 123,8 тысяч. Иномарки тоже обвалились на 24,2% (–81,2 тысяч) до 254,3 тысяч. А вот доля отечественных марок выросла с 30,4% до 32,7%.

За пять месяцев вторичный рынок отечественных марок сократился на 5,5% (–34,2 тысяч) до 590,2 тысяч против –13,9% (–196,7 тысяч) до 1 млн 221,4 тысяч.

«Соответственно доля отечественных марок выросла с 30,6% до 32,6%, что отражает тенденцию вовлечения во вторичный рынок более свежей части парка отечественных легковушек, что, впрочем, на соотношение возрастных групп в парке в целом практически не влияет, так автомобилей старше 10 лет в нем по-прежнему сильно больше 50% (точнее 57,3% по состоянию на начало года», - говорится в сообщении «Автостат Инфо».

Наибольшую долю вторичного рынка среди российских автомобилей занимает составляет LADA – 107,2 тысяч (-14,5%), которую лишь немного дополняет «живой» УАЗ (2,98 тысяч -22,2%), а на долю прочих приходится 13,6 тысяч из которых, кстати, лучшей остается ГАЗ (25-е место в общем зачете) с 2,49 тысяч.

Среди иномарок первое место занимает – Toyota с 22,3 тысяч (-58,8%), за ней идет KIA с 20,9 тысяч и Hyundai с 18, 1 тысяч (-6,7%).

В целом рынок легковых автомобилей с пробегом России показывает отрицательную динамику: с января по май 2019 года продано более 1,8 млн подержанных машин. По сведениям «Автостат инфо», это на 11,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.