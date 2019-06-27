Чуйский тракт в Горном Алтае обновят по всей протяженности к 2022 году

Новости 25.07.2019 18:50 412

Дорожное покрытие улучшат на всем протяжении Чуйского тракта в Гором Алтае к 2022 году. Сообщили в управлении федеральных автодорог «Алтай».

В дорожном ведомстве уточняют, что в настоящее время специалисты проводят капитальный ремонт 37-километрового участка трассы Р-256 в Кош-Агачском районе. Дорожники применяют технологию холодной регенерации.

50 км Чуйского тракта хотят расширить до четырех полос Новости 27.06.2019 11:55 Упрдор «Алтай» в 2020 году планирует начать реконструкцию участка Чуйского тракта возле Новоалтайска, расширив его с двух до четырех полос 1581

На отрезке с 894 по 931 км в данный момент завершается устройство основания из органоминеральной смеси. Более, чем на половину специалисты выполнили укладку нижнего слоя покрытия. Все работы идут в соответствии с графиком, а сам обновленный участок введут в эксплуатацию в октябре текущего года.

«Основная цель ремонтных мероприятий на Чуйском тракте в Республике Алтай – усилить существующую конструкцию дорожной одежды. Специализированные машины измельчают старое покрытие, укрепляют его с помощью вспененного битума, добавляют вяжущие вещества и цемент, а полученную смесь укладывают новым слоем. Этот метод наиболее экономичен и экологичен в сравнении с традиционными», - уточняют в УпрДор «Алтай».

Учитывая дорожные работы текущего года, протяженность участков, где повысили транспортно-эксплуатационные характеристики трассы, составит 345 км. Оставшиеся объекты отремонтируют позже. В частности, в Кош-Агачском районе уже в 2019 году начнут ремонтировать участок с 862 по 880 км, а работы с 931 км и до границы с Монголией выполнят до 2022 года.