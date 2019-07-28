Lada влетела в незаметный трактор на трассе Барнаул - Новосибирск, есть жертвы

Новости 25.07.2019 18:05 361

Смертельная авария произошла 24 июля на 135 км федеральной автодороги Р-256 - водитель автомобиля «Лада Калина», следовавший из Барнаула в Новосибирск, столкнулся с трактором Т-40. В результате ДТП погибла 48-летняя женщина.

Как передают в ГУ МВД по Новосибирской области, трактор неожиданно начал выезжать с обочины на проезжую часть. Водителю автомобиля «Лада Калина» не удалось избежать столкновения. Верхнюю часть легковушки буквально снесло прицепом спецтехники.

Предварительно сообщается, что в это время трасса была затянута вездесущей дымкой. Вероятно, столкновение произошло именно из-за плохой видимости. В результате ДТП погибла 48-летняя пассажирка «Лада Калина». Водитель и еще двое пассажиров легковушки получили различные травмы.

Проводится проверка, следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства случившегося.