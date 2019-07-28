Ветераны-биатлонисты из 16 городов России будут бороться за победу в Барнауле

Новости 25.07.2019 16:35 395

С 25 по 28 июля в Алтайском крае пройдет летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов. В столицу региона съехались участники из 13 субъектов РФ. Одним из главных спонсоров чемпионата является Барнаульский пивоваренный завод.

Состязания пройдут в четырёх возрастных категориях у мужчин - от 35 лет. Заявки на чемпионат подали 74 человека из 16 городов России. История проведения соревнований началась с 2012 года. В этом году летние соревнования пройдут в восьмой раз. На протяжении нескольких дней ветераны из разных уголков страны будут бороться за победу в трёх дисциплинах: спринт, эстафета, классическая гонка.

В ходе пресс-конференции 25 июля организаторы рассказали журналистам, какие нововведения ждут на предстоящем чемпионате. Главный судья соревнований Виктор Селютин отметил, что в этом году впервые в рамках проведения летних соревнований будут разыграны медали среди женщин.

Представитель оргкомитета по проведению соревнований Андрей Угаров объяснил, почему в этом виде спорта мало представительниц женского пола: «Биатлон – это, прежде всего, оружие. Если говорить о мужчинах, они охотнее решают вопросы с его приобретением и различными документами. Не знаю, ни одной женщины, которая самостоятельно купила бы себе винтовку. Напомню, все участники соревнований приезжают со своим личным оружием».

Как заметил Угаров, в этом году будет жесткая борьба. Определить фаворитов сейчас сложно – все будет зависеть от результатов спринтерской гонки. «У нас нет таких спортсменов, которые навечно застолбили себе место в сборной Алтайского края. Место нужно заработать. Состав будет известен после спринтерской гонки», - рассказали организаторы.

Спонсором чемпионата традиционно стал Барнаульский пивоваренный завод. Предприятие обеспечило призовой фонд спортивного мероприятия, который составил в этом году порядка полумиллиона рублей.

Все желающие приглашаются на зрелищные соревнования. Их можно будет увидеть на трибунах биатлонного комплекса АУОР: ул. Власихинская, 69 Ф. Начало мероприятия в 9:00.