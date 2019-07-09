Адвокат одного из обвиняемых в убийстве Михаила Седова рассказал, как прошло очередное заседание суда

Новости 25.07.2019 17:50 470

Сегодня, 25 июля, в Алтайском краевом суде прошло очередное заседание по делу об убийстве Михаила Седова. Напомним, что представителям СМИ запрещено присутствовать на процессе, поэтому «Политсибру» решил связаться с адвокатами сторон для выяснения подробностей.

Представляющий интересы вдовы убитого (Виктории Переясловской) Дмитрий Липатников вызовы отклонял. Телефон адвоката Евгения Сергутова, защищающего Евгения Кочергина, оказался вне зоны действия сети – как выяснил «Политсибру», он в настоящее время находится в отпуске. Кто заменяет Сергутова, узнать не удалось.

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Защитником обвиняемого Михаила Поспелова в СМИ ранее назывался Сергей Дорожкин, однако он сообщил «Политсибру», что всего лишь временно замещал Елену Жмаеву, которая была адвокатом Поспелова изначально, но в последнее время находилась в отпуске. Она и ответила на вопросы издания.

«Сегодня оглашались материалы дела, со стороны объявления должен был явиться свидетель, однако так и не пришел. Ожидается, что на следующем заседании обвинение завершит представление доказательств. Что касается представителей СМИ, то сторона защиты намерена ходатайствовать об их присутствии в дальнейшем, когда защита будет представлять свои доказательства. Нельзя точно предугадать, когда процесс завершится, но думаю, это возможно уже в августе», – рассказала Жмаева.

В пресс-службе суда «Политсибру» сообщили, что следующее заседание по «делу Седова» состоится 30 июля, а журналисты будут допущены на оглашение приговора.

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Напомним, трагедия произошла вечером 2 октября 2018 года. По версии следствия, злоумышленники прибыли в гаражно-строительный кооператив, расположенный на улице Малахова, где стали высматривать дорогой автомобиль Subaru Tribeca для его дальнейшей продажи. Они нанесли несколько ударов заранее приготовленными монтажками его владельцу Михаилу Седову. После этого обвиняемые поместили потерпевшего в багажник принадлежащего ему автомобиля и вывезли в район озера Пионерское, где причинили ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия.