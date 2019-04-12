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Алтайский моторный завод заставили погасить долг по зарплате перед 290 сотрудниками

Новости
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Долг по заработной плате в размере более 4 млн рублей выплатило АО «Алтайский моторный завод», которое ранее было признано банкротом.

Как сообщили в краевой прокуратуре, надзорное ведомство проверило на предприятии исполнение трудового законодательства в части своевременности оплаты труда. В итоге было установлено, что перед 290 работниками завода за май текущего года образовалась задолженность, превышающая 4 млн рублей.

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В этой связи в адрес руководителя предприятия было внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан. В данный момент представление удовлетворено, а руководитель АМЗ привлечен к административной ответственности.  

Задолженность перед работниками  погашена в полном объеме.

Напомним, что проблемы с выплатной заработной платы на моторном заводе случаются не впервые, а в апреле текущего года признал АО «Алтайский моторный завод» банкротом. В отношении предприятия было введено конкурсное производство.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vesti22.tv