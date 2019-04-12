Долг по заработной плате в размере более 4 млн рублей выплатило АО «Алтайский моторный завод», которое ранее было признано банкротом.
Как сообщили в краевой прокуратуре, надзорное ведомство проверило на предприятии исполнение трудового законодательства в части своевременности оплаты труда. В итоге было установлено, что перед 290 работниками завода за май текущего года образовалась задолженность, превышающая 4 млн рублей.
Этого добивались кредиторы предприятия
В этой связи в адрес руководителя предприятия было внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан. В данный момент представление удовлетворено, а руководитель АМЗ привлечен к административной ответственности.
Задолженность перед работниками погашена в полном объеме.
Напомним, что проблемы с выплатной заработной платы на моторном заводе случаются не впервые, а в апреле текущего года признал АО «Алтайский моторный завод» банкротом. В отношении предприятия было введено конкурсное производство.
В 2018 году задолженность АМЗ составляла более 254 млн рублей