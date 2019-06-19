Жителям Барнаула, которым по ошибке отключили горячую воду, вернут деньги

Новости 25.07.2019 16:10 340

Летом, в рамках ежегодных мероприятий по опрессовке теплосетей, жителям некоторых домов в Барнауле горячую воду отключили два раза, вместо одного положенного. Несмотря на то, что дома расположены по контуру ТЭЦ-2, воду им отключили во время испытаний на ТЭЦ-3. Например, в доме на улице Крупской, 78 не было воды в мае и июне. Позже, жильцам сообщили, что неудобства возместят. Об этом сообщают «Вести Алтай».

По словам жильцов дома, воду им отключали два раза по три недели. Никаких объяснений дано не было.

«Потом уже объяснили, что нечаянно, по ошибке, отключили нас. Спасибо, что потом извинились, в каждый ящик положили карточку с извинениями и с тем, что будет перерасчет на каждого проживающего», - рассказала одна из жильцов дома.

Информацию о перерасчете подтвердили в региональном «СГК». Решение о своеобразной компенсации было принято совместно с управляющими компаниями.

Анастасия Лукьянова, начальник управления по внешним связям барнаульского филиала СГК:

«В связи с тем, что в этом году произошло по нескольким адресам «задвоение» отключения горячего водоснабжения в связи с опрессовкой, нашей компанией совместно с управляющими организациями, обслуживающими эти дома, было принято решение произвести перерасчет для жителей, возместить потери за недополученную горячую воду. Перерасчет будет проведен в августе, жители увидят его в своих квитанциях. Эта мера была принята, чтобы компенсировать жителям, попавшим под двойное отключение, доставленные неудобства».

Для перерасчета суммы будут разные. В доме по улице Крупской, 78 перерасчет составит более 800 рублей на зарегистрированного собственника.