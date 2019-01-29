Алтайский край в 2,5 раза увеличил вывоз зерна, осталось узнать куда

Новости 25.07.2019 15:30 576

Алтайский край очень серьезно нарастил экспорт зерна – за первое полугодие данный показатель вырос в 2,5 раза.

Такие данные озвучил заместитель главы регионального Минсельхоза Николай Халин. По его словам, если в период с января по июнь 2018 года экспорт зерновых культур из края составил 91 тысяч тонн, то по итогам первой половины 2019 года вывоз увеличился до 231,7 тысячи тонн.

В беседе с «Политсибру» замминистра объяснил столь существенное увеличение экспорта рыночными условиями и коммерческим интересом, которым руководствуются зернотрейдеры.

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А вот точно определить, куда именно экспортируется зерно, в данном случае весьма проблематично. Дело в том, что за рубеж алтайская продукция поступает через другие регионы и сейчас трудно определить, в каких субъектах, поставляемое из края зерно «осело», а в каких оно будет направлено на дельнейший вывоз за границу.

Это во многом зависит от логистики, которой обладают те или иные регионы.

«В этой связи есть позиция министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, которая направлена на изменение методики расчета экспорта продукции из каждого региона», - отметил Николай Халин.

Редакция "Политсибру" запросила у алтайской таможни данные о том, сколько зерна экспортировали из Алтайского края в первом полугодии в денежном выражении. В ведомстве обещали предоставить эту информацию позже.