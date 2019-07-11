Еще в одном районе Барнаула ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети

Новости 25.07.2019 14:25 380

С пятницы, 26 июля в Барнауле будет перекрыто движение на улице Пионеров в районе жилых домов по улице Калинина, 7а-9.

Ограничение необходимо для проведения ремонтных работ по замене трубопровода в рамках подготовки Сибирской генерирующей компанией системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2019-2020 годов.

В связи с проведением перекладки участка магистральной тепловой сети в районе улицы Калинина, 7а-9 ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Пионеров с 26 июля по 1 августа 2019 года.

На данный момент на участке проводятся подготовительные работы. В период работы там будет переложено 140 метров тепловых сетей.

Компания СГК сообщает, что возраст труб, подлежащих замене, составляет 39 лет. Их диаметр – 530 мм. Работы запланированы в рамках подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2019-2020 годов.

Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Барнауле просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут.