Алтайский суд вынес приговор «тюнгурскому стрелку»

Новости 25.07.2019 14:00 285

Усть-Коксинский районный суд рассмотрел резонансное уголовное дело в отношении 58-летнего жителя села Тюнгур Юрия Сатушева. Он признан виновным в покушении на убийство и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

6 июля прошлого года в селе Тюнгур 57-летний Юрий Сатушев в состоянии алкогольного опьянения практически в упор выстрелил из ружья в голову собутыльнику Юрию Бабаеву пулевым зарядом из карабина «ТОЗ-17», хранимого им незаконно. Полагая, что убил Бабаева, Сатушев скрылся в горной тайге, где провел почти полгода. Жил Сатушев в охотничьих избушках и на заброшенных пастушьих стоянках, часто передвигался, охотился и ставил ловушки на дичь. Обнаружив, что его ищут, избегал топить печь в домиках, чтобы не выдать себя дымом.

Бабаеву удалось выжить, несмотря на повреждения черепа и головного мозга и благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.

С учетом тяжести совершенных преступлений и личности виновного, приговором суда ему было назначено наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.