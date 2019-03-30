Активисты общественной организации «Гражданский патруль» заявили о необходимости обновления изношенного парка трамваев и троллейбусов в Барнауле, Бийске и Рубцовске и обратились с этой проблемой к губернатору Виктору Томенко.
Как сообщили в пресс-службе «Гражданского патруля», после поступления жалоб от горожан, общественники провели рейд, изучив качество подвижного состава троллейбусного и трамвайного парков.
Руководитель интернет-сообщества «Барнаульский электротранспорт» Артем Валов, высказываясь о проблеме, напомнил, что в Алтайском крае трамвайными или троллейбусными системами обладают три города - это Барнаул, Бийск и Рубцовск.
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«Данные системы достаточно эффективно справляются с перевозкой пассажиров и пользуются популярностью у населения. Но, из-за морально устаревшего подвижного состава, который уже не отвечает тем требованиям по комфорту, которые предъявляет к нему население, потенциальные пассажиры выбирают небезопасные, неэкологичные маршрутки или личные автомобили, тем самым ухудшая транспортную ситуацию в городе», - подчеркнул общественник.
Активист «Гражданского патруля» Игорь Берг, в свою очередь, обратил внимание на то, что сегодня трамвайно-троллейбусные предприятия региона самостоятельно пытаются поддерживать электротранспорт в рабочем состоянии из тех средств, что им удается заработать, но этого очень мало.
Между тем, по его оценкам, изношенность электротранспорта составляет от 70 до 95%, а этом может привести к тому, что наиболее экологичный общественный транспорт может попросту исчезнуть.
Повышение цен можно было бы отложить на месяц, а за это время провести достаточную разъяснительную работу и как следует подготовить горожан
«Необходима помощь краевых властей в выделении финансирования. Поэтому мы обратились к Губернатору Алтайского края с просьбой обратить внимание на эту проблему и выделить средства для закупки трамваев и троллейбусов для городов Алтайского края», - говорит активист.
В обращении к губернатору, под которым подписалось более 500 человек, также указывается, что наиболее оптимальным вариантом обновления подвижного состава является безвозмездное получение электротранспорта из Москвы, где троллейбусное сообщение заменяется электробусным и ведется активное обновление парка подвижного состава трамваев.
Новшество будет действовать в течение месяца, до 25 марта, в рамках специальной акции бийской фирмы «Норд»