Коровы в Алтайском крае дают молока в два раза больше, чем это возможно

Новости 25.07.2019 13:30 2244

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай во время мониторинга данных оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (ЭВСД) на молоко через ФГИС «Меркурий» обнаружило несоответствие показателей. Так, например, выяснилось, что по показателям суточного надоя, коровы превышают свои природные показатели эффективности в два раза.

В частности, специалисты обратили внимание на несоответствие информации по объемам реализованного молока и поголовью дойного стада.

Более детальная проверка показала, что главой КФХ Чукановой, которая осуществляла деятельность по разведению молочного крупного рогатого скота и производство молока в Алейском районе, были выполнены поставки молока на молокоперерабатывающие предприятия. Речь идет о четырех тоннах, которые были переданы с 15 по 17 июля.

После этого были изучены документы о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах. В итоге выяснилось, что четыре тонны молока были получены от 67 коров. Таким образом, среднесуточный надой одной коровы на проверяемой ферме составил более 60 литров. Это превышает средние физические возможности коровы почти в два раза.

Такие выдающиеся успехи наблюдаются на предприятиях Алейского района СПК «Нива» и ИП главы КФХ Погожевой. Промежуточные выводы гласят, что специалисты КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по городу Алейску и Алейскому району» не владеют информацией о наличии поголовья животных и не контролируют отгрузки животноводческой продукции при оформлении ЭВСД. Сейчас Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай намерен провести проверку хозяйствующих субъектов с высокими показателями.