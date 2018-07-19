Частный лицей в Барнауле «выселяют» из муниципального здания

Новости 25.07.2019 12:40 358

Барнаульский лицей «Самоопределение» рискует «остаться на улице». Дело в том, что на следующий учебный год не удалось заключить договоры аренды. Между тем родители учеников возмущены и растерянны. Теперь они вынуждены думать, не о том, как собрать ребенка в школу, а куда отправить его учиться, передает «МК на Алтае».

Поясним, много лет лицей «Самоопределение» арендовал закуток в муниципальной школе № 59. Еще несколько кабинетов занимал в Промышленно-экономическом колледже, который расположен через дорогу. Все это время такое сотрудничество устраивало всех. Бюджетные учреждения получали дополнительную прибыль в виде арендной платы, частная школа учила детей и тоже зарабатывала деньги. Но на следующий учебный год заключить договоры аренды не получилось ни там, ни там. Лицей в буквальном смысле оказался на улице.

Родители рассказывают, что о выселении школы речь зашла сразу после новогодних праздников. Они забили тревогу, пошли по инстанциям. «Нас везде успокаивали, говорили, что все решаемо, не стоит беспокоиться. И вот теперь говорят: освобождайте помещения», - возмущаются они.

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Директор «Самоопределения» Людмила Бледнова вспоминает, что в январе этого года она получила письмо из комитета образования города Барнаула по поводу дальнейшей судьбы школы. Руководство поблагодарило коллектив за плодотворную работу и сообщила, что договор аренды с МБОУ «СОШ№59» на 2020-2021 годы продлен не будет.

«20-21 годы – это не завтра. Думали, еще есть время подыскать подходящее помещение и переехать. Но теперь нас ставят перед фактом: нужно освобождать классы уже сейчас. К началу учебного года мы не сможем решить вопрос с переездом», - недоумевает Людмила Алексеевна.

Родители учеников просят городские и краевые власти дать детям доучится следующий учебный год. «Я как мать, как добросовестный налогоплательщик вправе выбирать форму образования для своего ребенка. Я сделала выбор в пользу частной школы, где ему комфортно, куда он бежит с удовольствием. Но почему-то чиновникам безразлична его судьба, так же как и еще трех десятков детей. Их просто выставляют на улицу, не думая о последствиях», - высказывается одна из мам.

Людмила Алексеевна уточняет: спрос на частное образование есть. Ей и сейчас звонят желающие поступить, даже из сельских районов, но вот принять детей в сложившейся ситуации она не может. Приходится отказывать. Доучить бы тех, что остались. К этой сложной ситуации добавилась еще одна проблема - лицей не прошел проверку Рособрнадзора, и ведомство лишило его аккредитации. Одна из причин - отсутствие помещений. Повторно аккредитоваться школа сможет только в мае следующего года, если устранит выявленные нарушения.

В барнаульском комитете по образованию поясняют: договор аренды у «Самоопределения» закончился еще 31 мая. В таких случаях директор муниципальной школы должен инициировать заседание специальной комиссии, которая рассмотрит вопрос о целесообразности продления договора. Такого заявления от руководителя СОШ №59 не поступало и вряд ли поступит.

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Как пояснили в Минобрнауке, та же ситуация и в Промышленно-экономическом колледже. Число студентов растет, соответственно количество групп увеличивается. Принять школьников под свою крышу учебное заведение не может. Самим тесно становится.

Что касается аккредитации, которой лишилось «Самоопределение», тут тоже не все так просто. Ольга Сорокина, начальник отдела госконтроля и надзора в области образования Минобрнауки уточняет, что в ходе плановой проверки были выявлены серьезные нарушения в сфере законодательства об образовании, соответствия федеральным стандартам и лицензионным условиям. Так, например, в лицее не вели такие предметы как музыка, технология, искусство, не в полном объеме преподавали биологию, физкультуру. В январе учебному заведению было выдано предписание устранить недочеты до 7 мая текущего года. Повторная проверка показала, что в установленные сроки они не уложились. Это и стало причиной, по которой отозвали аккредитацию. В принципе учить детей лицей может и без этого документа, на это есть лицензия, вот только выдавать аттестаты на базе девятого класса в течение года не имеет права.

Кстати, как отметила Сорокина, под вопросом сейчас и лицензия, для продления которой также необходимо выполнить ряд лицензионных требований. В частности оборудовать кабинеты химии, физики, создать условия для проведения уроков физической культуры, ОБЖ. Срок - до 21 августа. Вот только где теперь исполнять эти требования?