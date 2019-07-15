Избирком начал регистрировать кандидатов на довыборы в Бийскую гордуму

Новости 25.07.2019 11:50 434

Бийская избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на участие в довыборах в местную городскую думу. Им стал представитель ЛДПР Владимир Тырышкин. Он выдвигается по шестому одномандатному муниципальному округу.

Кроме Тырышкина на довыборы за место в думе от шестого округа идут еще два претендента. От «Коммунистической партии коммунисты России» баллотируется Евгения Скударнова. От «Справедливой России» также по шестому округу выдвинут Иван Афанасьев. От второго округа выдвинуты пока трое кандидатов. Член ЛДПР Алексей Подзоров, член «Единой России» Александр Казаков и Андрей Гончаров от эсеров.

На довыборы в Бийскую гордуму выдвинуты первые кандидаты Новости 15.07.2019 7:40 8 сентября в Бийске состоятся дополнительные выборы в городскую Думу по двум избирательным округам 726

В Бийском избиркоме рассказали «Политсибру», что пока на сайте нет данных об еще одном кандидате по причине незаверенного списка. Речь идет о представителе ЕР Жанне Нечитайло, которая планирует выдвигаться от шестого округа.

Кроме того, в ближайшее время в избиркоме ожидают подписные листы от единственного на данный момент самовыдвиженца Натальи Токаревой.

Напомним, что ранее коммунисты решили выдвинуть от партии члена бюро Бийского горкома КПРФ Александра Попова и председателя Бийского отделения Алтайской региональной общественной организации «Алтай – Чернобыль» Ивана Белкина.

Кандидатам от непарламентских партий необходимо сдать подписные листы до 16:00 понедельника, 29 июля. Выдвиженцам по второму одномандатному округу необходимо предоставить минимум 55 подписей, по шестому округу - 58 подписей.

Довыборы в БГД состоятся в Единый день голосования, 8 сентября.