Сенатор Белоусов: «Развитие семеноводства - вопрос стратегический»

Новости 25.07.2019 13:15 299

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания, посвященные комплексу первоочередных мер по обеспечению ускоренного развития отечественного семеноводства и селекции.

Как отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, вопрос возрождения отечественного семеноводства, это вопрос обеспечения продовольственной безопасности России.

Проблем в этой отрасли достаточно. Сохраняется большая зависимость от импортного семенного материала. Кроме того, скорейшего решения требуют проблемы внедрения перспективных технологий в селекции и семеноводстве, повышения эффективности защиты авторских прав на селекционные достижения, совершенствования системы государственных сортоиспытаний и регистрации сортов.

Актуальными остаются вопросы внедрения промышленного семеноводства по отдельным видам сельскохозяйственных культур, обеспечения сельскохозяйственной техникой для селекции и семеноводства, повышения эффективности контроля за оборотом семян.

Белоусов напомнил, что самые острые вопросы в этом направлении будут решены в процессе реализации мероприятий Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, в рамках которой в 2018 году разработаны и утверждены 2 подпрограммы по селекции и семеноводству картофеля и сахарной свеклы.

Таким образом, на федеральном уровне принимаются необходимые решения и в стране появляются перспективные проекты в области селекции и семеноводства. Такие предприятия как НП «Научно-исследовательский институт овощеводства защищенного грунта», ООО "Агрофирма "Поиск" с успехом реализуют отечественные семена не только на внутреннем рынке, но и поставляют зарубеж.

Есть ряд интересных примеров и в регионах. Так, например, в ноябре 2018 года в г. Белокуриха Алтайского края прошло XI Всероссийское совещание руководителей филиалов ФГУ «Россельхозцентр». Был обобщен положительный опыт, когда путём реорганизации 143 государственных семенных инспекций и станций защиты растений, было образовано ФГУ. Значительно увеличился интеллектуальный, материальный и технический потенциал аграриев, занятых в растениеводстве и семеноводстве. ФГУ «Россельхозцентр» стал в главной площадкой по вопросам импортозамещения в курируемых им областях.

Сегодня в Алтайском крае продолжается активная работа по выведению новых отечественных сортов сельскохозяйственных культур. Помимо зерновых - это масличные, чечевица, лен. Алтайские селекционеры выводят новые сорта высокопротеиновой сои, которые, по содержанию белка и жиров смогут конкурировать с импортными культурами, но при этом будут адаптированы к суровым условиям Сибири. Уже порядка 20 наименований сельскохозяйственных культур высевают и выращивают на алтайских полях, при этом, по результатам исследования Алтайского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки и безопасности качества зерна и продуктов его переработки» в 2019, 97% алтайских семян отвечают всем стандартам качества, в том числе, по всхожести и урожайности.

Мы должны понимать, что хорошего урожая не добиться без семенного материала высокого качества. Поэтому, в вопросе возрождения отечественной селекции важно объединить усилия власти и бизнеса через систему государственно-частного партнерства, обеспечить межведомственное взаимодействие на федеральном и региональном уровнях по вопросам модернизации и государственной поддержки отрасли. Только комплексный подход позволит нарастить объемы производства, улучшит качество семенного материала и обеспечит конкурентоспособность отечественных семян не только у нас в стране, но и на мировом рынке, - резюмировал парламентарий.

Парламентские слушания прошли под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации Николая Федорова. В заседании приняли участие члены Совета Федерации, руководитель федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, представители региональных органов государственной власти, экспертного сообщества.