Новый отопительный сезон в Яровом на грани срыва?

Новости 25.07.2019 10:25 483

До начала отопительного сезона в Яровом остается пару месяцев, а в городе полностью отсутствует топливо. Главный инженер ТЭЦ Владимир Малдыхин написал письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой объявить режим ЧС в городе. Подробности – в материале «Толк».

«На ТЭЦ МУП «ЯТЭК» сложилась чрезвычайная ситуация с подготовкой к зиме. Уголь к зиме не заготавливается. Даже сейчас, летом, станция неоднократно останавливалась из-за отсутствия топлива», – говорится в сообщении.

По его словам, запланированный ремонт на трех котельных срывается из-за отсутствия материалов и запасных частей. Также не выполняются запланированные объемы ремонтов по электроцеху, цеху топливоподачи, вспомогательного оборудования. Кроме того, серьезно урезано финансирование.

Он также отметил, что персоналу регулярно задерживают зарплату. Директор МУП «ЯТЭК» «вступил в конфликт с персоналом».

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«Если сейчас не объявить режим ЧС, то зимой ЧС будет нужна только для спасения замерзающего города. Необходимы неординарные меры по национализации ТЭЦ и экстренной помощи по подготовке оборудования и заготовке угля», – пишет инженер.

В администрации Ярового заявили, что в городе создан резервный фонд угля. Поставки осуществляются по контракту с ООО «Глинком».

«На сегодняшний день в рабочем состоянии котлы №9 и №10. В ремонте котел №7. После завершения его ремонта будет произведен плановый ремонт котлов №9 и №10. В мае МУП «ЯТЭК» проводило гидравлические испытания тепловых сетей города на прочность повышенным давлением, все порывы устранены. Кроме того, по ул. 40 лет Октября заменено более 300 метров магистрального трубопровода. Вопрос о стабильной работе ТЭЦ (поставки угля, ремонтные работы и т.д.) зависит от решения вопроса с ее собственником, данный вопрос на сегодняшний день находится в стадии судебных разбирательств, так как действующий собственник не выполнил взятых на себя при заключении договора купли-продажи обязательств по модернизации и реконструкции оборудования. Администрацией принято решение о расторжении договора с инвестором и возврата имущества в собственность муниципального образования. Первое заседание суда по данному вопросу состоится 12.08.2019 г. В связи с тяжелым финансовым положением на предприятии принято решение с 1.07.2019 г. провести индексацию заработной платы всем работникам ТЭЦ за исключением восьми человек из состава руководства», – говорится в официальном ответе.

Отмечается, что всего по ТЭЦ по всем должностям средняя зарплата 24 584 рубля.

В правительстве Алтайского края добавили, что ситуацию в Яровом взял на личный контроль губернатор региона Виктор Томенко. Он создал рабочую группу по решению данного вопроса.