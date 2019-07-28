РСХБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5,2% годовых

Новости 25.07.2019 15:05 311

Россельхозбанк снизил ставку по ипотеке для семей, в которых с 2018 г. по 2022 г. родился второй или последующий ребенок. По условиям программы можно приобрести строящееся или готовое жилье у застройщика по ставке 5,2% годовых. Процентная ставка зафиксирована на весь срок кредитования.

Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ‒ 12 млн рублей, в остальных регионах ‒ 6 млн рублей. Кредиты выдаются на срок до 30 лет с минимальным первоначальным взносом 20%.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.