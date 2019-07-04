Следком будет принимать сообщения о давлении на бизнес по спецканалу

Новости 25.07.2019 9:35 337

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники ведомства будут принимать сообщения о давлении на бизнес по специальному каналу связи. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, необходима эффективная защита честных предпринимателей, чтобы оградить их от необоснованного давления и ограничений.

«Именно поэтому для приема сообщений о давлении на бизнес и экстренного реагирования в Следственном комитете выделен специальный канал связи»,- заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

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Бастрыкин добавил, что сам лично на постоянной основе ведет прием представителей бизнеса.

Горячая линия работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни - с 09:00 до 16:45 мск.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что данная проблема возникла не сегодня.