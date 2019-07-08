В Алтайском крае появятся пять вертолетных площадок для санавиации

Новости 25.07.2019 7:10 669

Правительство Алтайского края утвердило пятилетнюю стратегию развития санитарной авиации. Документ учитывает чрезвычайно разветвленное административно-территориальное деление в регионе, а также высокую долю сельских жителей в структуре населения (43,8%).

На начало года в крае насчитывалось 254 населенных пункта, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью трасс общего пользования. 7 населенных пунктов оказываются в изоляции во время ледостава и ледохода. Таким образом, развитие санавиации в регионе является насущной необходимостью.

В настоящее время в рамках программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» осуществляется предоставление услуг по проведению санитарно-авиационной эвакуации. На эти цели в 2019 году планируется направить 114,2 млн рублей: 97,6 млн – из федерального бюджета, 16,6 млн – из краевого. Еще 4,7 млн на санитарную авиацию выделяется из регионального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие авиационного комплекса Алтайского края», входящей в программу развития краевой транспортной системы.

Главврач центра «Дар» рассказала об алтайской санитарной авиации Новости 08.07.2019 13:20 В Алтайском крае санитарные вертолёты являются незаменимыми помощниками для спасателей 696

Медицинский авиапарк Алтайского края состоит из четырех вертолетов Ми-8, один из которых оснащен специальным модулем, позволяющим перевозить сразу двоих пациентов. За два года доля санитарных вылетов от общего количества выездов бригад скорой помощи выросла с 5 % до 13 %. Общее количество вылетов возросло с семи в 2010 году до 301 в 2018-м. Как правило, причинами вылетов становятся инфаркты, ожоги, травмы, отравления и острые состояния у детей.

Помимо непосредственно транспортировки, важно наличие оборудованных вертолетных площадок для посадки техники. В настоящий момент в Алтайском крае существует лишь одна площадка, позволяющая посадку в ночное время суток – в Барнауле. Однако и она не обеспечивает пятиминутной доступности до медицинских организаций третьего уровня, где оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную медпомощь.

«Санавиация важна не только для краевой больницы»

До 2024 года в крае планируется построить пять вертолетных площадок. Одна из них должна появиться на территории Краевой клинической больницы (ККБ) в Барнауле уже в следующем году. Ранее стало известно о том, что с просьбой построить вертолетную площадку рядом с медицинским кластером в Барнауле к краевым властям обратились врачи нескольких учреждений, расположенных в Нагорной части краевого центра.

«Политсибру» пообщался на эту тему с замглавврача по организационно-методической работе Краевой клинической больницы Константином Недосеко.

- Константин Викторович, в последнее время все чаще говорят о необходимости строительства вертолетной площадки в барнаульском медкластере. Насколько ККБ заинтересована в появлении такого объекта?

- Санитарная авиация важна не только для Краевой клинической больницы, но и многих других учреждений города. Зачастую время доставки становится решающим фактором для больных с тяжелыми травмами, ожогами, для беременных женщин, детей с различными заболеваниями. Пациенту практически любого профиля может понадобиться доставка санитарным вертолетом, который, бесспорно, экономит массу времени, особенно учитывая размеры наших территорий.

- Известно, что рядом с Новым мостом через Обь уже существует и активно эксплуатируется аналогичная площадка для нужд медавиации. Насколько в данном случае важен временной фактор для доставки пациента?

- Невозможно сказать однозначно, необходимо рассматривать каждый конкретный случай: в доставке в какое учреждение нуждается пациент, каков профиль заболевания и т.д. Конечно, идеальный вариант - когда в каждом учреждении будет своя вертолетная площадка. Но надо быть реалистом - на сегодняшний день это невозможно.

- Существует мнение, что перекладывание больного из вертолета на носилки, затем в карету «скорой помощи», далее вновь на носилки в приемном покое, куда опаснее для здоровья, чем условная задержка в 10 или 15 минут. Вы согласны?

- Опять же все зависит от профиля заболевания, от тяжести пациента. В Краевом центре медицины катастроф работают очень опытные специалисты и, поверьте, ни один доктор не примет решение о транспортировке пациента, если перевозка может представлять угрозу для жизни больного.

- Располагаете ли вы статистикой, сколько человек удалось спасти благодаря применению санавиации за шесть месяцев 2019 года? Сколько оказалось летальных исходов? Каково общее число вылетов с января по июнь и количество перевезенных пациентов? Какие муниципалитеты чаще всего прибегают к помощи санавиации?

- В Алтайском крае санитарной авиацией занимается Краевой центр медицины катастроф, ни одна больница не имеет собственной санитарной авиации, хотя за рубежом нередки случаи, когда учреждение располагает собственной службой воздушной доставки. Поэтому наши коллеги располагают полной и достоверной информацией о всех санитарных авиаперевозках в регионе.

- Где еще в Барнауле необходимо построить аналогичные вертолетные площадки? Как вы считаете, сможем ли мы в обозримом будущем перейти на легкую санавиацию, например, вертолеты Robinson, способные приземляться на крышу зданий?

- Оба этих вопроса логичнее было бы адресовать авиационным специалистам, все же требования по безопасности полетов, возможности эксплуатации тех или иных видов воздушных судов, тем более в условиях города, это вопросы о которых должны рассуждать специалисты, а мы - врачи, все же дилетанты в этом.

Новую вертолетную площадку построят у Алтайской краевой клинической больницы Новости 01.06.2018 18:20 689

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» - самое крупное учреждение здравоохранения Алтайского края, с наличием в структуре круглосуточного стационара практически всех направлений оказания медицинской помощи, двух консультативных поликлиник и дневным стационаром. В стационаре ежегодно лечится свыше 35 тысяч пациентов со всего края, проводится более 20 тысяч операций, в том числе более 2300 высокотехнологичных.

Больница располагает стационаром на 1265 коек, краевой консультативной поликлиникой на 1500 посещений в смену и консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену. Общая численность работающих составляет 2308 человек, 518 врачей, 892 средних медицинских работников, 316 младших медицинских работников. В настоящее время 51 специалист имеет ученую степень, из них 11 докторов наук. На базе больницы работает 15 кафедр медуниверситета.

На базе больницы функционируют центры: трансплантации органов, острых отравлений, гастроэнтерологии и колонопроктологии, абдоминальных хирургических осложнений, гематологический, антицитокиновый, эндокринологический, микробиологический, медицинской профилактики, патологии гемостаза, центр репродукции, сурдологический, а также отделение рентгеноперационных методов диагностики и лечения.

Только в текущем году благодаря санавиации в крае удалось спасти нескольких человек. Один из последних случаев связан со Славгородом. Здесь подросток упал с четвертого этажа, получил перелом позвоночника, а также открытый перелом ноги. Юношу эвакуировали вертолетом в Барнаул уже через несколько часов. Доставить пострадавшего автомобилем «скорой помощи» было невозможно, так как травмы не позволяли ему выдержать дорогу. В Барнауле славгородца сразу прооперировали в краевой больнице скорой помощи. Врачи говорят, что предстоят еще несколько операций, и в целом реабилитация будет довольно длительной, однако прогнозы оптимистичные: молодой человек сможет ходить.