Жительницу Барнаула отправили в колонию за неуплату алиментов

Новости 25.07.2019 8:45 300

В Барнауле 49-летнюю жительницу приговорили к 6 месяцам лишения свободы за многолетнюю неуплату алиментов своего сына, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Отмечается, что действия женщины квалифицируются как неуплата родителями без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей.

В 2015 году с нее уже были взысканы на основании судебного решения алименты в размере 1/4 всех видов заработка (дохода) на содержание сына, 2002 года рождения, который воспитывался в детском доме.

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В период времени с октября 2018 года по май 2019 года она уклонялся от уплаты средств на содержание ребенка. Будучи трудоспособной, женщина не принимала мер к трудоустройству, - говорится в сообщении ведомства.

Сумма долга на сегодняшний день по алиментам составляет уже более 461 тысячи рублей. Теперь приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.