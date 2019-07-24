Подписи для участия в выборах главы Республики Алтай сдали еще три кандидата

Новости 24.07.2019 18:40 68

Леонид Ефимов от партии «Справедливая Россия» и Александр Чеконов от партии «Зеленых» принесли подписные листы в Избирательную комиссию Республики Алтай для участия в выборах на пост губернатора. Об этом сообщает телеграм-канал «Политцентр».

В приемной Избиркома Республики отказались подтвердить информацию.

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Для преодоления муниципального фильтра кандидатам необходимо было получить поддержку от 81 до 85 муниципальных депутатов от, как минимум, девяти районов республики.

Кроме того, подписи депутатов сегодня сдал врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин. Он выдвинут партией «Единая Россия».

Ранее подписи предоставили кандидаты от КПРФ Виктор Ромашкин и Дмитрий Софронов от ЛДПР.

Выборы губернатора Республики Алтай состоятся в Единый день голосования 8 сентября.