Наказывать рублем: властям Алтая напомнили о важности выполнения поручений президента

Новости 25.07.2019 8:15 1188

Вопрос исполнения поручений президента РФ обсудили в правительстве Алтайского края – «проседание» в этом вопросе грозит сокращением выделения региону федеральных средств на те или иные цели.

Основным докладчиком на заседании регионального кабмина по этой проблеме выступил руководитель секретариата губернатора администрации губернатора и правительства Алтайского края Олег Гусев.

Спикер отметил, что сегодня все уровни управления активно включены в выполнение национальных проектов, направленных на улучшение уровня жизни граждан и создания условия для экономического роста. Однако при этом никто не снимает ответственности с власти за выполнение поручений и указаний президента.

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По словам Гусева, количество поручений главы государства – стабильно высоко. В 2018 году в крае исполнялось 203 поручения. В первом полугодии текущего года работа велась по 179 поручениям.

При этом, как заявил докладчик, за первое полугодие в крае было зафиксировано шесть нарушений порядка исполнения поручений президента. За 2018 год было 11 нарушений.

«Нарушения закачались в несоблюдении сроков предоставления итоговой информации об исполнении поручений в адрес губернатора Алтайского края. Во всех случаях – это следствие ошибок делопроизводителей и отсутствие должного контроля», - уточнил чиновник.

Далее он перешел к самому главному, подчеркнув: «Неисполнение поручений президента не только повлечет негативную оценку со стороны вышестоящих органов власти, но может привести и к сокращению финансовой поддержки из федерального бюджета. Такие случаи уже имеются. Министерство спорта РФ сократило на 75% субсидию Алтайскому краю на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациями из-за невыполнения поручений по обеспечению финансирования учреждений спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов и программ».

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Также в ходе заседания правительства слово взял главный федеральный инспектор по Алтайскому краю аппарата полпреда президента РФ по Сибирскому федеральному округу Юрий Земский.

Он отметил, что в данный момент в крае имеются поручения главы государства, датируемые 2010, 2014 и 2015 годами, которые не выполнены до сих пор. Проблема затрагивает самые разные сферы – это и невыделение помещений для судебных участков, и отсутствие должного обустройства пешеходных переходов, и неисполнение поручений по переходу школ на работу в одну смену и выделению участков для строительства учебных заведений.

Также федиснспектор констатировал, что очень часто отодвигаются сроки исполнения поручений главы государства.

«Что и кому надо понять, если глава государства принял решение и поставил задачу?», - задался он вопросом и добавил: «Давайте поручения главы государства ставить во главу угла и их выполнять».

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в этом контексте назвал постановку данной темы своевременной и актуальной, обратившись в присутствующим относительно исполнения президентских поручений: «Долги, которые остались в «наследство», нужно поднять и четко спланировать их выполнение. В текущей же работе необходимо учесть все обстоятельства».