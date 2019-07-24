Алтайский сельчанин изнасиловал мать своего крестника

Новости 24.07.2019 19:30 37

Житель Ключевского района предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании собственной кумы.

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, в мае 2019 года 43-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к 22-летней односельчанке, являющейся матерью его крестника.

На предложение вступить с ним в интимные отношения женщина ответила отказом, после чего мужчина, угрожая убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, подавил сопротивление потерпевшей и изнасиловал ее, - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время насильник находится под стражей. Следствием собраны достаточные доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.