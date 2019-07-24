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Совет федерации готовит законопроект о защите Телецкого озера

Новости
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Проект федерального закона о защите Телецкого озера на Алтае сейчас разрабатывается Советом федерации. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на сенатора от Республики Алтай Татьяны Гигель.

По ее словам, проект направлен на разработку мер по сохранению водоема и обеспечения жизни людей. Парламентарии взяли за основу закон «Об охране озера Байкал», но с учетом тех ошибок, которые были в нем допущены.

«Надо найти тот золотой баланс, что позволит одновременно и сохранить уникальный природный объект, и позволит местному населению спокойно здесь жить и работать привычным укладом»,— сказала Гигель.

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Озеро входит в состав Алтайского заповедника.

По информации правительства Республики Алтай, в рамках проекта по сохранению водоема запланировано строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин, системы водоотведения и очистки ливневых стоков в селах Артыбаш и Иогач, а также полигона твердых коммунальных отходов в Турочакском районе. Завершение работ запланировано на начало 2024 года.

Кроме того, ранее врио главы Республики Олег Хорохордин сообщил, что в текущем году Алтай получит 600 млн рублей федеральных средств. Эти деньги предусмотрены нацпроектом «Экология» на развитие территорий вблизи Телецкого озера и реабилитацию самого водного объекта.

Напомним, что в конце 2016 года президент России Владимир Путин дал поручение разработать программу по сохранению водоема.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: radioiskatel.ru