Свыше 20 тонн гумпомощи отправил Алтайский край в зону паводков в Иркутской области

Новости 24.07.2019 18:16 52

Свыше 20 тонн гуманитарной помощи отправлено из Алтайского края в зону паводков в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства. Муку, крупы, постельные принадлежности и предметы первой необходимости доставляют сотрудники органов социальной защиты населения вместе со спасателями.

Пункты приема открыли в начале июля в 69 муниципальных образованиях края. Координацией сбора занималось министерство социальной защиты Алтайского края.

Обычные граждане не остались равнодушными, несли одежду, предметы первой необходимости. Предприниматели со всего края также приняли участие активное участие в формировании груза, - отметила заместитель министра социальной защиты Алтайского края, начальник управления по социальной политике Ирина Беседина.

В ГУ МЧС по региону сообщают, что 26 июля груз доставят в пункт назначения - Нижнеудинский район Иркутской области.

Согласно последним данным, на территории Иркутской области подтопило 10 890 жилых домов в 109 населенных пунктах, 86 социально значимых объектов, 11 058 приусадебных участков, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста местного значения.