Комбинат больших невозможностей: почему власти Алтая «избавляются» от «Индустриального»

Новости 24.07.2019 16:45 245

Массовые сокращения, передача имущества в аренду с перспективой дальнейшей его продажи на максимально выгодных для нынешнего собственника условиях – такова судьба принадлежащего Алтайскому краю тепличного комплекса «Индустриальный».

Будущее краевого ОАО обсуждалось 24 июля в рамках заседания регионального правительства. Открывая мероприятие, губернатор Виктор Томенко, высказываясь о ситуации, связанной с «Индустриальным», прямо заявил: «Сегодня обстановка такова, что она требует принципиальных решений».

Далее слово была дано основному докладчику в лице замминистра сельского хозяйства Алтайского края Сергея Межина.

Имеем то, что имеем

Свое выступление заместитель главы регионального Минсельхоза начал с того, что один из крупнейших тепличных комплексов за Уралом в лице «Индустриального» работает с середины 80-х годов. До 2006 года площадь теплиц на предприятии составляла 23 гектара.

С 2006 года остро встал вопрос о модернизации предприятия. Этот процесс сопровождался созданием новых блочных теплиц, вкладыванием средств в технологическое обновление. Однако на эти цели потребовались инвестиционные кредиты.

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При этом на реализации инвестиционного проекта серьезно сказалось увеличение тарифов на энергоресурсы – по словам Сергея Межина, по газу тарифы выросли в четыре раза, а по электроэнергии - в 2,9 раза.

В итоге намеченная модернизация не дала оптимального эффекта. Связано это было в первую очередь с тем, что комбинат должен был возвращать привлеченные ранее кредитные ресурсы. Обеспечивать этот возврат средств «Индустриальному» пришлось не с прибыли, которую получало предприятие, а из оборотных средств.

Все это привело к увеличению кредитной нагрузки.

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Ситуацию вокруг комбината усложнило и то, что начиная с 2015 года, в стране произошел серьезный рост производства, на котором специализируется «Индустриальный». Это привело к тому, что на рынке значительно возросла конкуренция.

«Многие предприятия, не только наш комбинат, оказались в сложной ситуации. Более 15 подобных предприятий сейчас находятся на банкротстве", - отметил Сергей Межин.

По словам замминистра, в 2018 году объем кредитных ресурсов, которые должны были возвратить банкам, сравнялся с выручкой.

«В настоящее время мы ищем варианты по сохранению производства. В том числе рассматривается смена собственника», - отметил чиновник, напомнив, что в 2018 году краевым властям не удалось продать «Индустриальный» и в итоге имущественный комплекс был снят с плана приватизации.

Далее замминситра сельского хозяйства заявил, что без модернизации комбинат не сможет существовать.

«Имущество надо реализовывать. Поскольку это займет длительный период времени мы предлагаем передать этот комплекс в аренду. У нас, естественно, произойдет изменение структуры производства, а это ведет к сокращению. Просим правительство поддержать комбинат в части обеспечения обязательств», - добавил Сергей Межин.

«Интервью» с губернатором

Заслушав данное выступление, Виктор Томенко отметил, что ожидал, как и все присутствовавшие, внесения ясности в судьбу тепличного комплекса.

"Из вашего доклада, я вынужден сказать, этого не вышло. Неубедительно. Какой-то текст есть, но его можно интерпретировать и так, и так", - резюмировал губернатор. После этого общение главы региона с заместителем министра сельского хозяйства перешло в формат некоего интервью.

Во-первых, Виктор Томенко напомнил, что ОАО длительное время существовало и осуществляло свою деятельность со 100% участием края. В этом контексте губернатор спросил докладчика: «Почему мы должны принять решение о прекращении этого общества?»

Сергей Межин дал ответ – потому что комбинату необходимо одновременно выполнять обязательства перед кредиторами и вести модернизацию. «Сегодня такой возможности у «Индустриального» нет», - вынужден был признать замминистра.

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Далее губернатор обратился к цифрам, задавая вопросы, связанные с деятельностью комбината. Из ответов представителя краевого Минсельхоза выяснилось, что «Индустриальный» способен производить продукцию в переводе на актуальные цены в размере 650-700 миллионов рублей, тратя при этом около 700 миллионов рублей.

«То есть получается, что работаем «в ноль» и обеспечиваем работой более 500 человек», - сказал Томенко и задал вопрос о соотношении между активами и обязательствами комбината.

В данном случае выяснилось, что обязательства предприятия по состоянию на 1 января 2019 года превышают 750 миллионов рублей, а вот активы по балансовой стоимости составляют порядка 1,2 миллиарда рублей.

Относительно последней цифры губернатор напомнил, что покупателей на имущественный комплекс «Индустриального» по такой цене не нашлось и отметил: «Очевидно, что реализовать имущественный комплекс больше, чем за 500 миллионов рублей представляется маловероятным. Весь объем наших активов уже не покрывает наших обязательств. Именно в этом и кроются предпосылки, чтобы говорить о том, что нет перспектив для работы комбината в том формате, который есть», - подытожил Виктор Томенко.

Забанкротить – не позиция

Губернатор продолжил. Он обратился к вопросу о том, что при текущем положении дел без ежегодной бюджетной поддержки комбинат не смог бы дотянуть до того состояния, в котором он находится сейчас.

«Самое главное, что в дальнейшей деятельности общества не просматривается то, чтобы оно перестало быть «черной дырой», постоянно сосущей деньги», - подчеркнул Виктор Томенко.

По словам главы региона, сегодня Алтайский край заинтересован продать имущество по максимальной цене в ходе открытых конкурсных процедур, рассчитаться вырученными деньгами по всем обязательствам, со всеми сотрудниками, и позаботится о том, чтобы люди, работавшие на предприятии, либо сохранили свои места, либо получили достойное социальное сопровождение и трудоустройство после сокращения.

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«Всех вырученных денег не хватит на выполнение обязательств. И это еще один вопрос, который нужно обсуждать и возможно привлекать финансирование из бюджета», - также акцентировал внимание глава региона.

При этом он подчеркнул, что позиция «давайте забанкротим» в данном случае неуместна.

«Это не позиция государственной власти в отношении собственных активов и обязательств», - резюмировал губернатор.

Проект развития

Далее слово было предоставлено гендиректору ООО Тепличный комплекс «Толмачевский» Андрею Седунову – менеджеру компании, которая готова взять имущественный комплекс «Индустриального» в аренду, а затем и вовсе выкупить активы.

Руководитель «Толмачевского» отметил, что его компания входит в группу «Горкунов» и имеет инвестиционную программу для развития имеющихся мощностей барнаульского тепличного комплекса.

Он прямо заявил, что сейчас «Индустриальный» находится в предбанкротном состоянии, а его активы малоликвидны для ведения бизнеса. «Но поскольку наш инвестор Борис Васильевич Горкунов, он родом из Угловского района Алтайского края, им было принято решение о том, что отрасль нужно оздоровить и сохранить производство на территории «Индустриального»», - отметил спикер.

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Далее он перешел к цифрам. По словам Седунова, ТК «Толмачевский» готов вложить в 2019 году в развитие «Индустриального» порядка 230 миллионов рублей, но реализовывать инвестиционную программу нужно уже сейчас во избежание невосполнимых убытков.

Также он заверил, что инвестпрограмма позволит сохранить в «Индустриальном» 220 рабочих мест и кадровый потенциал, который есть у предприятия.

Кроме того, в 2020 и 2021 году ТК «Толмачевский» готов инвестировать в барнаульское предприятие еще порядка 400 миллионов рублей и довести количество рабочих мест до 260.

Седунов добавил, что его компания готова принять участие в конкурной процедуре по приобретению активов барнаульского комбината и высказал пожелания – для реализации инвестиционной программы властям края следует помочь с необходимой разрешительной документацией, а также по возможности обеспечить компенсацию прямых понесенных затрат в размере 15% за счет регионального бюджета.

После этого обсуждение судьбы барнаульского тепличного комплекса более плотно перешло к теме «социалки». Так, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура рассказала, что все соответствующие структуры уведомлены о предстоящих сокращениях на предприятии, службы занятости работают над вопросом дальнейшего трудоустройства высвобождаемых сотрудников, на комбинате уже проведены ярмарки вакансий и даже оказывается психологическая помощь.

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Также на заседании был поднят вопрос о процедуре ликвидации ОАО «Индустриальный». О тонкостях данного процесса высказалась начальник управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зенкова. Однако во время ее выступления губернатор Виктор Томенко особенно подчеркнул – государственным структурам сейчас следует сосредоточиться на передаче имущественного комплекса в аренду, конкурсных процедурах по определению нового собственника, а уже потом говорить о ликвидации.

«Думаю, о ликвидации общества следует говорить примерно через год», - заметил губернатор.

В заключение глав региона добавил, что сейчас необходимо одобрить концепцию действий относительно судьбы «Индустриального» и выполнения всех взятых на себя обязательств. Также он отметил, что ряд вопросов в данном случае следует решать вместе с депутатами Алтайского краевого заксобрания.