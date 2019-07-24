Барнаульский режиссер снимет сатирическую ленту о жизни инвалидов

Новости 24.07.2019 15:15 71

Мало кто задумывается о том, что 10 % всех людей – это инвалиды. Режиссер из Барнаула Михаил Мясников расскажет в короткометражке об актуальной проблеме. Речь пойдет о пандусах. Дело в том, что в некоторые городские здания трудно попасть людям, которых можно отнести к маломобильным группам. «Таверна. Спасение» расскажет о суровой действительности, но по возможности в легкой форме, передает «АиФ-Алтай».

Горькая сатира

Постановка будет снята в ноябре 2019 года. По словам режиссера, картина будет проникнута сатирическим повествованием вкупе с сарказмом и иронией. После просмотра индивиды с пониженным уровнем социальной ответственности прочувствуют на себе все тяготы жизни, с которыми вынуждены жить люди с ограниченными возможностями здоровья.

Инвалиды, передвигающиеся на колясках, должны быть максимально защищены общественным резонансом, мы обязаны поднимать проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. По нашим некоторым дорогам здоровым-то сложно передвигаться, не то, чтобы на коляске, - рассказал корреспонденту Аиф-Алтай режиссер фильма «Таверна. Спасение» Михаил Мясников.

Цель его работы - показать застройщикам, строителям или проектировщикам результат их «труда» и вызвать чувство стыда. В то же время «стрела» повествования будет направлена и на чиновников среднего звена, которые в погоне за одобрением руководства кривят душой или приукрашивают действительность.

Наглядные примеры

Режиссер обратился к барнаульцам, которые показали неудобные пандусы у жилых домов, торговых центров и прочих организаций. Некоторые сразу же отправили фотоподтверждение «необычных» дизайн-решений строителей.

Сами колясочники отметили, что по всему городу, кроме отдельных участков в центре, передвигаться крайне сложно. Отдельные пандусы с одной стороны заварены решеткой, другие построены с непропорциональными поручнями, на некоторых даже выложена плитка на местах спуска, из-за чего коляска может попросту перевернуться.

«Я рад, что люди откликнулись и рассказали о проблемах в своих районах. Довольно быстро мы собрали несколько локаций, в которых и пройдут съемки, надеемся, что часть кадров удастся снять еще до ноября, чтобы лучше проиллюстрировать, в каком они находятся состоянии», - поделился с корреспондентом Михаил Мясников.

Свою работу режиссер будет презентовать на Шукшинском кинофестивале в шорт-листе номинации «Игровое короткометражное кино». «Таверна. Спасение» - это девятиминутный сюжет, который посоревнуется с другими работами из Барнаула, Кемерово и Санкт-Петербурга.