Один из претендентов на кресло в АКЗС выбыл из избирательной гонки

Новости 24.07.2019 15:40 192

Председатель регионального отделения «Партии малого бизнеса России» Сергей Калиниченко снял свою кандидатуру с участия в довыборах в АКЗС по округу № 2.

«Собрать подписи в принципе проблематично, а в пределах второго округа, от которого я планировал участие в выборах, в принципе нереально», - рассказал Калиниченко «Политсибру».

Ранее Сергей Калиниченко сообщил изданию о блокировки его избирательного счета в банке, из-за чего он потерял время на оплату услуг по изготовлению подписных листов. Некоторое время спустя, по его словам, ситуация стабилизировалась и счет заработал.

"Партия малого бизнеса России" определилась с кандидатами в АКЗС и городские Думы Новости 24.06.2019 11:40 На выборы в АКЗС и БГД пойдут руководители ООО "АлтайТИСИз" 578

Напомним, что для выдвижения на довыборы в АКЗС по второму округу необходимо собрать минимум 1707 подписей. Такое правило действует для самовыдвиженцев и непарламентских партий.

Кандидаты от партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко» от сбора подписей освобождены.

Подписные листы и документы кандидаты должны успеть сдать в крайизбирком до конца рабочего дня 27 июля.

На сегодняшний день известно, что от СР выдвинута Наталья Лебедева, от ЛДПР идет на выборы Максим Шапошников, от ЕР Владимир Репкин, от КПРФ Флюр Хакимов.

Выборы состоятся в Единый день голосования, 8 сентября.

Калиниченко также уведомил, что сейчас партия сосредоточилась на выборах в Барнаульскую городскую думу. Напомним, что от ПМБР в гордуму намерен баллотироваться генеральный директор ООО «АлтайТИСИз» Евгений Горлов.