Путешественник пешком добрался до Барнаула и рассказал о смысле жизни

Новости 24.07.2019 14:20 205

Путешественник Андрей Шарашкин, о котором все громко заговорили после ЧП в Камне-на-Оби, пришел в Барнаул. Он преодолел 8 тысяч километров, столкнулся с волками в Калмыкии и ворами на Алтае. Странник идет по навигатору и карте вдоль проезжих дорог.

Рюкзак с записями

Накануне СМИ распространили информацию о том, что у 53-летнего странника, прошедшего половину России, под Камнем украли рюкзак. В тот же день жители города, спасая честь мундира, окружили путешественника заботой, скинулись на гостиницу, новый рюкзак, походные принадлежности.

По словам путника, он больше всего переживал о пропавших записях с интересными людьми.

«Планшеты ломались, батарейки садились, поэтому я стал писать в тетрадях свои наблюдения, интервью, и вот эти драгоценные факты утеряны, боюсь, что мне не восстановить их четко по памяти», - рассказал «КП-Барнаул» бывший военный и учитель истории.

Мечта всей жизни

Говоря о том, зачем он решил устроить такое путешествие, Шарашкин объяснил, что хотел глубже изучить историю России. Он давно «растил» эту идею, но семья его не отпускала. Когда сын вырос, произошла встреча в Анапе с ребятами-путешественниками, которые мечту как будто выпустили из клетки.

Вернувшись в Москву, Шарашкин собрал рюкзак и задумал пройти Россию по кольцу: по южной стороне страны, потом по северной, захватив центр. По подсчетам путешественника, это 43 тысячи километров за пять лет.

Итак, год назад 2 июня романтик с рюкзаком вышел из города Жуковского (Подмосковье) в сторону Анапы. На сегодня им пройдено восемь тысяч километров.

Экстремальные моменты

Путник вспоминает, что в Калмыкии к его палатке подошли волки. Он шел пять дней по голой степи.

Находясь в палатке, я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Обернулся, сидят волки, восемь штук. Полукругом, один впереди, видимо вожак. Душа в одну пятку ушла, сердце - в другую. Я знал, что нельзя показывать страх, стал с ними разговаривать. Не помню о чем, все было на автомате. В руках держал при этом и нож, и топор. Сидел, болтал с ними, и видно надоел. Когда ушли, меня минут 15 бил мандраж, сильно трясло. Потом осознал, что мне повезло,- уверен путешественник.

О гостеприимстве

Питается Андрей в дороге дешевыми супами, добавляя в них картошку, лук, иногда сосиски. Заваривает чай на травах. Ну а в городах и селах, куда он приходит, путника угощают от души и блинами, и пирогами, и прочими яствами.

«Людей добрых очень много. Часто машины останавливаются, говорят, давай подвезем. В Дагестане каждая вторая тормозила. И в гости люди приглашают, и бани затапливают, помогают во всем», - восхищается Шарашкин.

О Барнауле

В нашем городе Андрей побывал уже в Нагорном парке, больше всего запомнился вид на город и на Обь. По его мнению, в краевой столице «на удивление чисто».

О смысле жизни

«В путешествии начинаешь по-другому , смотреть и на внутренний мир и на внешний, - говорит путник. - Идет переосмысление жизни. Мы во многом поступаем неправильно. Когда идешь, все на место встает. Не зря же говорят, нужно выехать на природу и хотя бы сутки пробыть с ней наедине, смотря на звезды, огонь и воду. И понимаешь тогда смысл жизни.

- И в чем же он?

- В доброте».