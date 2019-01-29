Зачем алтайским аграриям Сибирский зерновой консорциум?

Новости 24.07.2019 13:55 177

Накануне в Омске была официально представлена ассоциация «Сибирский зерновой консорциум» (СЗК), в которую вошли крупнейшие игроки зернового рынка Сибири, в том числе, «Алтайская продовольственная компания», с директором которой – Александром Балаковым – удалось поговорить «Политсибру».

Как рассказал изданию Балаков, консорциум нужен, в первую очередь, для того, чтобы легче было продвигать продукцию как внутри России, так и за рубежом. Кроме того, перед СЗК стоят задачи изучения рынка и представления интересов отрасли в процессе взаимодействия с органами власти. Также он объяснил, почему возникла необходимость в создании подобного объединения.

«Благодаря развитию и внедрению новых технологий в сельском хозяйстве, в последние годы урожайность культур выросла в разы. Это, разумеется, очень хорошо, но приводит, по законам рынка, к понижению цен, а это не может происходить до бесконечности, поскольку существует порог себестоимости. А у федеральных властей существуют планы еще большего увеличения объема производства, поэтому актуальный уже сейчас вопрос реализации излишков в будущем станет еще острее», – сказал директор АПК.

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Александр Балаков добавил, что за последние пять лет в крае прибавилось посевов экспортных культур, таких как рапс и чечевица, которые тоже нужно выводить на крупные рынки. С такой масштабной задачей невозможно справиться отдельным хозяйствам, поэтому был создан консорциум, способный поставлять крупные партии товара, повышая тем самым конкурентоспособность всех отдельных участников объединения.

«На внутрироссийском рынке основными покупателями являются, конечно, центральные области, в частности, Санкт-Петербург, активно закупающий у нас зерно. Из зарубежных рынков, конечно, прежде всего Китай, как наиболее крупный и платежеспособный. Однако для каждой культуры рынок все равно свой. Например, в Китае хорошо берут рапс, масло и пшеницу, а вот горох и чечевицу лучше берут в Иране и Индии», – пояснил Балаков.

В качестве важной задачи, стоящей перед СЗК, предприниматель также отметил решение проблем логистики. По его словам, в составе консорциума появится возможность выторговать у РЖД льготы на транспортировку груза, которая в настоящее время требует весьма существенных затрат.

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Руководителем СЗК стал генеральный директор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков. В ассоциацию вошли 12 предприятий из 6 регионов СФО, в том числе, «Новосибирскхлебпродукт», племзавод «Ирмень», красноярский производитель муки «Причулымье», омский «Сибирский комбинат хлебопродуктов», а также бизнесмен Артур Мовсесян из Кемеровской области. Наблюдательный совет консорциума возглавил губернатор Омской области Александр Бурков, также подчеркнувший логистические сложности.

«Мы находимся в центре России, для нас что во Владивосток везти, что в Москву. Надо выстроить логистику, обеспечить конкурентную цену. Консорциум позволит объединить регионы Сибири в защите интересов наших сельхозтоваропроизводителей», – цитирует Буркова ТАСС.

Бурков добавил также, что следует стремиться к прямому выходу на конечных покупателей, минуя посредников. В частности, он упомянул Казахстан, который закупает много зерна в Омской области и на Алтае, однако делает это не для собственного потребления, а для дальнейшей перепродажи. Глава области считает, что данную ситуацию следует менять, продолжая, однако, использовать транспортную сеть Казахстана.

Алтайский край и Омская область являются крупнейшими производителями зерна в Сибирском федеральном округе, а сам округ – крупнейшим производителем сельхозпродукции в России.