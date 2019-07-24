Суд отменил оправдательный приговор собственнику автобуса, устроившего ДТП на Алтае

Новости 24.07.2019 13:15 74

Предпринимателю Александру Фаюстову, чей автобус совершил крупное ДТП с тремя погибшими зимой 2017 года, отменили оправдательный приговор в Алтайском краевом суде. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Ранее ему был вынесен оправдательный приговор в Косихинском районном суде.

«Суд принял решение отменить приговор Косихинского районного суда Алтайского края от 29 апреля 2019 года в отношении Фаюстова. Уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд иному судье со стадии судебного разбирательства», - сказал представитель суда.

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Кроме того, представитель суда заявил, что суд апелляционной инстанции находит постановленный оправдательный приговор не отвечающим требованиям законности и обоснованности. В итоге приговор был отменен и направлен на новое рассмотрение.

Напомним, что 4 января 2017 года в Косихинском районе Алтайского края произошло ДТП, в котором погибло три человека. Также почти 30 человек получили различные травмы. По данным следствия, водитель находился в состоянии переутомления из-за нарушения режима работы. Это обстоятельство привело к тому, что он выехал на встречную полосу. Ему дали 2 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Позднее за предпринимателя Александра Фаюстова заступились алтайские перевозчики, которые призвали обратить внимание на погодные условия в тот день и учесть уровень опасности участка дороги, на котором произошло ДТП.