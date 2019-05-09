Общественники помогли многодетной семье из Барнаула вернуть квартиру

Новости 24.07.2019 12:40 185

Активисты ОНФ встали на сторону многодетной матери Юлии Баталовой из Барнаула. Она лишилась квартиры из-за небольшой просрочки по ипотеке. Алтайский краевой суд вынес решение о том, что недвижимость будет возвращена этой семье.

Напомним, ранее Индустриального районного суда краевой столицы, который ранее удовлетворил требование Сбербанка о выселении Юлии Батовой и ее четверых детей из квартиры, отменено. Краевой суд признал за женщиной долг перед кредитной организацией в размере 104 тысяч рублей.

«Сбербанк должен в ближайшее время сообщить реквизиты для перечисления суммы долга. Деньги уже давно лежат на депозите нотариуса, который сразу же погасит неплатеж. А дальше мы будем в рамках закона принимать меры по отмене продажи и возращению квартиры в собственность владелице», - заявил адвокат Юлии Батовой.

История началась в 2017 году, когда Юлия из-за финансовых сложностей допустила просрочку по ипотечным платежам. Долг составил всего 13 тысяч рублей. Представители банка заявили свои права на жилье и потребовали досрочно погасить весь кредит. Общая сумма долга с учетом невыплаченных процентов составила около 120 тысяч рублей. Ситуация, в которую попала многодетная семья, получила большую огласку в СМИ.

В итоге банк выставил квартиру на торги. Как выяснилось, женщина узнала об этом из записки, которую оставили в двери новые собственники. Сама Юлия Батова утверждает, что все эти действия прошли мимо нее. А к тому времени, когда она узнала обо всем этом, формально протестовать было уже поздно - решение суда вступило в законную силу, сроки опротестования прошли.

Многодетная мать из Барнаула судится с банком за ипотечную квартиру Новости 09.05.2019 18:03 В Алтайском краевом суде возобновились слушания по данному делу. 599

Активисты ОНФ в Алтайском крае, куда женщина обратилась за помощью, сразу отметили ряд странностей в этой истории. По просьбе общественников адвокат Константин Смоликов взялся за это безнадежное дело. Ему удалось восстановить сроки апелляции. В результате Юлия Батова получила возможность выразить свою позицию. Кроме того, была проведена независимая экспертиза стоимости спорной квартиры (ранее в Индустриальном районном суде приняли оценку стоимости жилья в размере 1 млн 800 тыс. рублей).

По результатам новой экспертизы была названа другая сумма - 2 млн 64 тыс. рублей. А это означает, что долг Юлии Батовой на момент принятия судебного решения о продажи квартиры составлял менее 5% от стоимости залога и подавать иск об обращении взыскания на ипотечную квартиру Сбербанк не мог.

Алтайский краевой суд и признал продажу квартиры незаконной. В ближайшее время долг за квартиру будет возвращен в ближайшее время через нотариуса.