На Алтай-Коксе определили лучших слесарей-сантехников

Новости 25.07.2019 9:05 275

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей-сантехников. Победителем стал Дмитрий Поляков. Ему вручили диплом и денежную премию.

За право называться лучшим слесарем-сантехником боролись 15 рабочих цеха тепловодоснабжения. После теоретического задания они демонстрировали навыки работы со специальным оборудованием и проводили его гидравлические испытания.

Второе место в конкурсе занял Иван Мешалкин. Третье – Владимир Жмыхов. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Илье Новикову. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Юрия Елгина. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения. Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди аппаратчиков, дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля, огнеупорщиков.