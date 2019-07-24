Программа «Стальное дерево»: жители Заринска презентовали 15 проектов

Заринчане представили 15 проектов на конкурс ежегодной грантовой программы «Стальное дерево». Все они направлены на благоустройство территории, улучшение качества жизни и защиту окружающей среды в Заринске.
В ближайшее время все авторы пройдут обучение проектному управлению. Победителей программы, которые получат целевые гранты до 300 тыс. рублей, конкурсная комиссия определит в конце июля.
Среди предложенных инициатив – создание спортивных и досуговых площадок, ремонт социальных учреждений, оборудование лежачих полицейских, организация раздельного сбора мусора, помощь людям с ограниченными физическими возможностями и различные образовательные и культурные программы для детей и молодежи.
Выбранные проекты будут реализованы до конца 2019 года при поддержке администрации города, благотворительного фонда «Милосердие» (социального партнера НЛМК) и Алтай-Кокса.