«Зарплата Шредингера»: алтайский ученый рассказал о парадоксах официальной статистики

Новости 24.07.2019 12:05 349

Новосибирскстат опубликовал данные о средней зарплате по регионам СФО за январь-май 2019 года. Согласно данным ведомства, Алтайский край вновь занял последнее место, став единственным регионом, где средняя зарплата не достигает 30 тысяч рублей. «Политсибру» попросил кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве России Анатолия Ижболдина-Кронберга прокомментировать ситуацию.

По словам эксперта, данные статистики о зарплатах могут являться одновременно как завышенными, так и заниженными. Парадокса в этом нет, поскольку завышение – это результат несовершенной методики подсчета, а занижение вызвано недостатком данных.

«Завышенные данные получаются по принципу подсчета, как говорится, «средней температуры по больнице». Когда в выборке есть несколько человек с зарплатой, условно, 100 тысяч, притом, что все остальные получают 20, то средняя зарплата будет в районе 60 тысяч рублей. Понятно же, что этот показатель не отражает реальный доход большинства. Следует комплексно учитывать как номинальную, так и реальную зарплату (после всех вычетов), покупательную способность, реальные доходы и многие другие параметры», – пояснил ученый.

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Второй проблемой ведения статистики Ижболдин-Кронберг назвал недостаток реальных данных о доходах населения.

«Велика доля самозанятых, чьи доходы в подсчетах не отражаются, существует мелкая торговля на интернет-площадках, переводы от родственников из других регионов, «серые» зарплаты и так далее. Кроме того, не стоит забывать о кредитах – это фактор, которым охвачена существенная часть населения. То есть, при указанной зарплате в 15 тысяч рублей, реально человек может получать, скажем, 30 тысяч или даже больше», – объяснил доцент.

Тем не менее, более точных показателей, чем данные государственной статистики, не существует, поскольку частным структурам такие подсчеты не под силу.

В завершение Анатолий Ижболдин-Кронберг добавил, что повышение зарплат невозможно без развития производящей промышленности, на которое стоит направлять больше усилий.

«Зарплаты не будут расти сами по себе, и развитие финансовой, страховой отраслей тоже ничего не добавит – это просто перераспределительный сектор. Без развития производства с высокой добавленной стоимостью роста благосостояния не будет. Именно господдержки промышленности и сельского хозяйства нужно добиваться, а не просто дотаций. Тогда и демонстрируемые высокие темпы роста, когда зарплата выросла на несколько процентов, но при этом осталась вдвое ниже средней по стране и реальный ее прирост составил тысячу рублей, будут не просто красивой цифрой, а действительным показателем улучшения жизни населения», – подытожил кандидат наук.