Ремонт теплосетей потребует ограничения движения транспорта в Барнауле

Новости 24.07.2019 11:10 105

В связи с реконструкцией тепловых сетей, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов Индустриального и Октябрьского районов города Барнаул, а также движение общественного транспорта в районе дома по адресу Глушкова, 34.

Энергетики Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают реализацию проекта по реконструкции тепловых сетей. В связи с проведением работ по реконструкции тепловых сетей под временной отключение горячей воды попадают:

· С 9.00 25 июля до 10.00 26 июля - 7 многоквартирных домов и детский сад по улице Попова и Павловскому тракту;

· С 9.00 25 июля до 17.00 26 июля - 4 многоквартирных дома и детский сад по улице 50 лет СССР;

· С 9.00 25 июля до 10.00 29 июля - 6 многоквартирных домов по улицам Глушкова, Э. Алексеевой и 40 лет Октября.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь уже оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Кроме того, для проведения ремонтных работ на теплосетях с 24 по 31 июля включительно будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части в районе дома по адресу улица Глушкова, 34.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

· По 26 июля включительно - 26 многоквартирных домов и 2 школы по улице Малахова и Павловский тракт;

· С 20 по 26 июля включительно - 2 многоквартирных дома и магазин по улице Сухэ-Батора;

· С 25 по 26 июля включительно - 4 многоквартирных дома, Янтарный рынок и 80 частных домов в границе улиц Малахова, Сухэ-Батора, Новгородская и 4-й Станкостроительный проезд;

· С 9.00 29 июля до 9.00 30 июля - 19 многоквартирных домов, детский сад, 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина;

· С 16 июля по 30 июля включительно - 6 многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова;

· С 11 по 1 августа - детский сад по улице Сизова 22;

Список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения - отмечен на карте:

Пояснения:

· Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

· Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

· Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается в ваш до, если горячей воды по какой-то причине нет - нужно обратиться в управляющую домом компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан