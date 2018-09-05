«Воровать опасно всем»: следователь из Алтайского края рассказал о борьбе с коррупцией

Новости 25.07.2019 7:40 128

Самые громкие коррупционные дела последних лет пересекались с управлением Следственного комитета по Алтайскому краю. Дела бывших членов правительства, работников внутренних органов, начальников крупных предприятий. Все эти дела находились и находятся под контролем исполняющего обязанности руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Виктора Ватутина, который дал «Политсибру» интервью на тему коррупции накануне Дня сотрудника органов следствия России.

- Виктор Сергеевич, насколько справедливо утверждение, что коррупция на бытовом уровне порождает коррупцию в различных органах власти?

ВВ: Да, это утверждение справедливо, так как бытовая коррупция создает стереотип у людей, что это норма. Проблема в том, что сейчас стало нормальным решать те или иные вопросы с помощью денежных средств. В конце концов, многие граждане, совершавшие подобные деяния в мелком, бытовом масштабе, однажды могут занять определенные должности в органах власти. У таких людей сохраняются старые установки, к которым они могут прибегнуть уже с использованием служебного положения.

Какие самые крупные взятки брали чиновники и начальники в Алтайском крае? Новости 05.09.2018 22:10 «Политсибру» решил вспомнить другие крупные случаи взяточничества в Алтайском крае, в которых были замешаны чиновники и начальники предприя 992

- Какие мероприятия проводит СК для предупреждения коррупции в силовых структурах?

ВВ: В каждом конкретном деле, при его расследовании, мы изучаем причины, способствовавшие совершению преступления. Как правило, речь идет о контроле руководства правонарушителя за его работой. Бывает, что начальство осведомлено о каких-то противоречивых фактах в работе своего сотрудника, но не знает, что он получал за это деньги. В подобных случаях, нами вносится соответствующее представление в вышестоящие инстанции. В любом случае, при факте нарушения, особенно коррупционного законодательства, информируется руководство в подразделении, в котором работает человек.

Для примера. Расследовалось уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, который за денежное вознаграждение подделывал результаты экзаменов для получения водительских удостоверений. В ходе предварительного следствия было выявлено 55 фактов преступной деятельности обвиняемого. Полицейский принимал экзамены на знание ПДД и ставил положительные оценки тем, кто не мог сдать экзамен, либо вообще не приходил его сдавать, при этом вносил исправления в единую информационную базу. Есть же в ведомстве сотрудники, которые должны контролировать каждое внесение изменений в эту систему. Преступления совершались на протяжении 1,5 лет. В итоге при рассмотрении представления следователя дисциплинарные взыскания получили несколько руководителей обвиняемого, а сам сотрудник осужден на 6,5 лет колонии общего режима. Такой формат дает понять руководству, что нужно внимательнее контролировать работу своих подчиненных.

- А что о контроле в собственных рядах?

ВВ: Этому способствует несколько уровней проверки. Наши сотрудники ежегодно предоставляют декларации о доходах и расходах. Также проверяются члены семьи. Не важно, какая сумма может быть сокрыта, будь это даже 4 копейки на каком-то старом счете, о котором ты давно уже забыл.

Комиссия будет принимать жесткое решение по факту сокрытия счета. Даже те, кто только поступает к нам на службу, сдают декларации. Кроме того, при приеме на работу кандидаты проходят специальные исследования и тесты на предмет склонности к совершению противоправных деяний.

Также, у нас есть комиссия по соблюдению антикоррупционного законодательства, которую возглавляет заместитель руководителя следственного управления. В комиссию входит ряд руководителей регионального Следственного комитета. Есть также суд офицерской чести, являющийся коллегиальным органом и он может вынести решение за поведение недостойное звания сотрудника СК и направить его на рассмотрение руководителю следственного управления. В общем, внутренних проверок хватает.

Дело Белобородова: почему свидетели отказываются от своих показаний? Новости 11.07.2019 9:20 Очередное заседание по делу Алексея Белобородова прошло накануне в Центральном районном суде Барнаула 1411

- Расскажите о статистике возбужденных уголовных дел по факту коррупции за 2017, 2018 и первую половину 2019 года? Отмечается ли рост числа преступлений? С чем это может быть связано?

ВВ: Статистика показывает, что спада нет. В тоже время нет и роста. Если сравнивать предыдущие периоды и часть текущего года, то 60-70 уголовных дел ежегодно возбуждается вторым отделом по расследованию особо важных дел. При начале активного расследования преступления бывает так, что выявляются неизвестные обстоятельства, вследствие чего возбуждаются новые уголовные дела.

- Давно ходят разговоры, что многие надзорные органы инициируют проверки предприятий именно с целью получения взятки за прекращение проверок. Как можно выйти из ситуации, когда на бизнес оказывается подобное давление?

ВВ: В этом году Председатель СК распорядился создать телефонную линию по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью. То есть, теперь предприниматель, на бизнес которого оказывается давление, может позвонить по номеру данной телефонной линии, который указан на нашем сайте. Это один из новых эффективных способов выявления преступлений коррупционной направленности, связанный с давлением на бизнес.

В контексте заданного вопроса можно вспомнить дело в отношении Вадима Надвоцкого, которому вменяется три эпизода получения взяток в особо крупном размере на общую сумму около 13 млн рублей. В течение трех лет он получал деньги от двух аффилированных организаций, занимавшихся торговлей ГСМ.

Дело Надвоцкого как точка старта для Виктора Томенко Новости 20.11.2018 21:19 Как связано уголовное дело Надвоцкого и перевод прокурора Якова Хорошева в Новосибирск, и почему это поможет Виктору Томенко и Алтайскому кр 2068

Схожая ситуация с начальником отделения по борьбе с экономическими преступлениями города Барнаула Он также получал взятку в особо крупном размере за «взаимодействие» с предпринимателями. В рассматриваемых ситуациях у предпринимателей не было иного выхода, как давать взятки полицейским, поскольку в противном случае создавалась реальная угроза для нормального функционирования их деятельности.

Также имеют место факты, когда определенные коррупционные отношения складываются между государственными предприятиями и частными фирмами. Нередки случаи, когда госпредприятия на государственные средства приобретают у частных организаций какой-либо товар. Фирма, в свою очередь, заинтересованная в дальнейшем сотрудничестве, предлагает своему клиенту процент от принесенной суммы. Как раз это и произошло с компанией «Модест», контрольный пакет акций которой принадлежит правительству Алтайского края. Директор предприятия как раз и получала, так называемые откаты. Сотрудничая с московской фирмой, она заключал многомиллионные контракты на поставку стеклянных бутылочек емкостью 200 мл и часть от этой сделки возвращались лично руководителю. Дело в настоящее время передано в суд.

Гендиректор предприятия «Модест» ответит за многомиллионый откат Новости 01.07.2019 17:20 Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд 568

- Опишите психологический портрет типичного коррупционера?

ВВ: Знаете, наверно нет определенного типажа. Разные люди проходили по коррупционным делам. Разные лица, должности и темперамент. Были такие, которые вели себя во время следствия излишне раскрепощенно и нагло. Были и те, кто вел себя предельно корректно, пытаясь своим поведением показать, что он исключительно положительный человек неспособный нарушить закон. Встречались и вовсе тихие и непримечательные, которые абсолютно ничем не выделялись среди своих коллег.

Сразу вспоминается бывший замгубернатора Юрий Денисов. Он вел себя предельно корректно и никогда не позволял себе какого-то лишнего слова. Говорил, что не виновен, но при этом не пытался каким-либо образом дискредитировать следствие.

Юрий Денисов получил восемь лет строгого режима Новости 18.07.2017 22:20 515

- К какому роду деятельности относятся те, кого чаще всего осуждали по коррупционным статьям?

ВВ: Значительный массив преступлений, которые у нас расследуются, занимают сотрудники органов внутренних дел. Кроме того, часто дела возбуждаются в отношении сотрудников органов исполнительной власти на различных уровнях. Также бросается в глаза увеличение выявленных преступлений среди должностных лиц государственных унитарных предприятий. Речь идет о, так называемых, «взятках – откатах». Их сейчас начали активнее проверять оперативные службы МВД и ФСБ.

Важный акцент в расследовании преступлений коррупционной направленности органы Следственного комитета делают на аресте имущества для возмещения ущерба, причиненного преступлениями указанной категории. Поэтому главная задача, помимо уголовного наказания - это возмещение ущерба и обеспечение последующего приговора в виде штрафа. Для этого и производится арест имущества до тех пор, пока необходимые средства не будут взысканы судом. Так было с делом Евгения Рыжака, которого признали виновным в даче взятки должностному лицу. За то, что он пытался дать приставу 300 тысяч рублей, суд постановил выплатить 27 млн рублей штрафа в пользу государства.

Руководитель «Алтайкровли» заплатит 20 млн рублей за покушение на дачу взятки Новости 15.11.2018 18:09 Суд признал одного из руководителей ЗАО «Алтайкровля» в покушении на дачу крупной взятке судебному приставу. Об этом сообщили 15 ноября в СУ 563

- В России говорят, что безопаснее воровать вагонами. Что вы думаете о данном высказывании?

ВВ: Воровать опасно всем. Лучше не совершать преступления. Это, полагаю, будет безопаснее всего.

В 2017 году следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено 158 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, в 2018 году - 188, в первом полугодии 2019 года - 132 дел.